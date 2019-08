De beste pils ter wereld? Die vind je in Leuven! “Alle Belgen mogen terecht fier zijn op Stella Artois” Bart Mertens

09 augustus 2019

Het Leuvense bier Stella Artois is verkozen tot de beste internationale pils op de World Beer Awards. "Een beloning voor de mensen in de brouwerij die dagelijks voor bijna de hele wereld Stella Artois brouwen", aldus brouwerijdirecteur Alexander Soenen. Ook drie andere bieren van AB InBev -Deus, Leffe en het pas gelanceerde Selection Lambic- winnen prestigieuze Global Beer Awards.

Leuven boven op de World Beer Awards want AB InBev ging met vier prijzen aan de haal. Stella Artois won in de categorie ‘Beste internationale pils’ terwijl Leffe werd bekroond als ‘Beste Brut Bier’. De kenners gaven ook Deus een prijs en ‘Beste Lambiekbier’ was weggelegd voor Selection Lambic. Alexander Soenen, Stella Artois brouwerijdirecteur in Leuven is trots: “Dit is een beloning voor de mensen in de brouwerij die hier dagelijks voor bijna de hele wereld Stella Artois brouwen. Wij en alle Belgen mogen terecht fier zijn op onze Belgische pils”, klinkt het in een eerste reactie.

Karmeliet

Er was overigens nog meer goed nieuws want binnen de landenselectie vallen ook Hoegaarden, Karmeliet en Cubanisto in de prijzen in België. Hetzelfde scenario voor Hertog Jan in meerdere categorieën in Nederland, Cervezas la Virgen in Spanje, Stella Artois GlutenFree in de categorie ‘Gluten Free’ in Brazilië en Goose Island in the categorie ‘Flavoured Stout’ in Korea. Franziskaner won dan weer in verschillende stijlen in Duitsland waaronder de categorie ‘Alcoholvrije bieren’, en Gentleman’s WIT in Belgian Style Witbier in het VK.

We zijn het aan onszelf verplicht om Stella Artois wereldwijd in de markt te zetten Ab InBev

Nog dit over Stella Artois: het Belgische icoon is vandaag de dag het vierde meest gewaardeerde biermerk in de wereld en blijft zeer snel groeien met vorig jaar nog eens een stijging van 5,2% in wereldwijde verkoop en een 8% stijging in export vanuit België. Sinds 2014 zijn de Stella Artois export volumes vanuit België zelfs verdubbeld. AB InBev voelt zich naar eigen zeggen door deze prijs ook erkend in haar engagement naar de Belgische biermarkt toe. “Sinds 1366 brouwen we in Leuven. We zijn het aan onszelf verplicht om Stella Artois wereldwijd in de markt te zetten”, klinkt het trots.