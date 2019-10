De 5 werken van kersvers schepen Johan Geleyns (CD&V): “Als zevende generatie landbouwer zit ondernemen in mijn DNA” Bart Mertens

22 oktober 2019

12u44 0 Leuven Met een colonne tractoren werd aardappelteler en kersvers schepen van Handel, Werk en Sport Johan Geleyns (CD&V) maandagavond naar het Leuvense stadhuis begeleid. Vanaf vandaag begint er voor de vervanger van Els Van Hoof (CD&V) een nieuw hoofdstuk in zijn politieke carrière. “Ik zie tal van opportuniteiten”, aldus schepen Geleyns.

1: Het 10-puntenplan voor de handel

Schepen Els Van Hoof effende het pad voor haar opvolger Johan Geleyns met een 10-puntenplan voor de Leuvense handel. Bedoeling is om onder meer om goed gewapend te zijn de komende jaren in de concurrentiestrijd met de e-commerce. “De Leuvense handel staat voor uitdagingen. We moeten daar niet flauw over doen”, zegt schepen Johan Geleyns. “Maar anderzijds blijft Leuven een goed bereikbare en aantrekkelijke winkelstad met een ongezien aanbod. Wat mij betreft is Leuven ‘the place to be’ voor de ruime regio. Met onder meer de verdere uitvoering van het 10-puntenplan geven we blijvend impulsen aan onze ondernemers want stilstaan is achteruitgaan.”

2: Innoverende bedrijvigheid

Leuven is een stad die veel werkgelegenheid in de aanbieding heeft en dat moet zo blijven in de toekomst. Johan Geleyns wil als schepen van Werk nog meer mogelijkheden bieden aan innovatie. “Als stad moeten we gebruik maken van opportuniteiten om innoverende bedrijvigheid te huisvesten”, klinkt het ambitieus. “Hiermee creëren we immers werkgelegenheid. Een doorgedreven samenwerking met de VDAB is alvast aangewezen.”

3: Balsportenhal en rolschaatspiste

De rolschaatspiste in het provinciedomein in Kessel-Lo onderging recent een stevige renovatie. Daarmee zette schepen Els Van Hoof samen met gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld) de eerste stap naar een verbeterde infrastructuur maar RSC Heverlee –de club van kampioen Bart Swings- blijft aandringen op een nieuwe piste. Schepen Johan Geleyns heeft die boodschap goed begrepen. “Met mijn hart voor sport is ook die bevoegdheid in goede handen. Nu de meerjarenplanning stilaan vorm krijgt, ben ik blij te zien dat er budget is voor onder meer een balsportenhal en een nieuwe rolschaatspiste”, klinkt het ambitieus.

4: Sportcomplex Kessel-Lo en Ymeriasite Wijgmaal

“Blijvend investeren in optimale en toegankelijke infrastructuur is voor mij een persoonlijke prioriteit”, laat kersvers schepen Johan Geleyns optekenen. “Met de opmaak van de masterplannen voor het sportcomplex in Kessel-Lo en de Ymeriasite in Wijgmaal zetten we alweer een stap vooruit.”

5: Olympisch zwembad met schaatspiste

In Leuven wordt al vele jaren gesproken over een zwembad van 50 meter maar die olympische droom is nog lang geen realiteit. Toch worden er nieuwe stappen gezet volgens schepen Johan Geleyns. “De stad Leuven wil een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de combinatie van een olympisch zwembad met een schaatspiste aan de Brabanthal in Haasrode. Verder wil ik ook veel aandacht geven aan G-sport in de komende jaren. Zelf draaide ik recent mee in basketbaltornooi ‘Fun on Wheels’ van de Leuven Bears On Wheels. Die promodag voor G-sport is een mooi initiatief voor sporters met een beperking. Als sportstad moet Leuven de nodige ondersteuning bieden voor dergelijke initiatieven en ook andere sporttakken over de streep trekken zodat iedereen kan bewegen en sporten.”