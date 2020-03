Dataroots lanceert met Rootlabs een AI-community: “We willen de kennisdeling tussen academische wereld en privéorganisaties stimuleren” Bart Mertens

12u00 2 Leuven Een community waarbinnen AI-bedrijven in contact komen met de academische wereld, zodat op een gemakkelijke manier kennis gedeeld kan worden. Dat is wat het Leuvense Dataroots introduceert met ‘Rootlabs’. “We willen kennisdeling tussen de verschillende partijen binnen toegepast AI-onderzoek stimuleren en optimaliseren”, zeggen oprichters Jonas Tundo en Bart Smeets.

Dataroots, de Leuvense expert in artificiële intelligentie, lanceert vandaag RootLabs. Het doel van deze community is om het potentieel van artificiële intelligentie via onderzoek verder te doen ontluiken en deze kennis vervolgens te delen via eigen initiatieven en events zoals ‘Rootcamps’ of de ‘Rootacademy’. “Met open evenementen, stages, een academie en sessies aan onderwijsinstellingen willen we mensen uit de academische wereld en de bedrijfswereld samenbrengen en zo de kruisbestuiving rond AI bevorderen”, vertellen oprichters Jonas Tundo en Bart Smeets.

De eerste Rootlabssessie is - onder voorbehoud wegens het coronavirus - gepland op woensdag 18 maart op de campus van KU Leuven, en draait rond ‘Natural Language Processing’. Toekomstige onderwerpen zijn onder meer DataOps en entrepreneurship in AI. RootLabs zet daarnaast ook in op de ondersteuning van studenten tijdens hun stage bij Dataroots, en bij het uitwerken van een masterproef rond AI.

Ontbijtsessies

En er is meer. Om de kennisdeling nog verder te stimuleren, organiseert Rootlabs ook open evenementen voor mensen die met AI werken, zoals ontbijtsessies. Dit zijn informele samenkomsten waar iedereen welkom is die ervaringen over AI wil delen.

Het Dataroots-team zet haar kennis ook in voor goede doelen. Zo werkt het team onder de noemer ‘Data for good’ pro-bono een ‘case’ uit voor een goed doel. “We blijven kijken naar nieuwe manieren om onze kennis en ervaring verder te ontwikkelen en blijven stappen zetten naar een AI-competentiecentrum”, besluit Jonas Tundo.