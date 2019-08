Exclusief voor abonnees Danseres en influencer Gill Requière, goed voor 110.000 Instagramvolgers: “Als Akon je video deelt, flip je wel even” Esther De Leebeeck

17 augustus 2019

12u33 0 Leuven De jonge Gill Requière (25) uit Leuven is professioneel danseres in binnen- en buitenland. Je kent haar misschien van het dansprogramma So You Think You Dance of je volgt haar op Instagram? Met haar 111.000 volgers behoort ze tot de grootste influencers uit Leuven bij de jonge generatie.

Met 111.000 volgers op Instagram behoor je ondertussen tot de grootste influencers uit Leuven. Hoe is dat aantal volgers gegroeid?

Na mijn deelname aan het dansprogramma So You Think You Can Dance in 2015 had ik 9.000 volgers. Ik weet nog dat ik toen dacht: wow, dit is zot. Daarna begon ik steeds meer dansvideo’s op Instagram te posten en die gingen viraal tot bijna een miljoen views. In één jaar tijd ben ik van 10.000 naar 64.000 volgers gegaan. Dat aantal is tot op vandaag blijven groeien. Sociale media heeft mijn danscarrière in een stroomversnelling gebracht. Zonder Instagram had ik misschien vijf jaar extra nodig.

Hoe is je passie voor dansen ontstaan?

Dat is eigenlijk een grappig verhaal. Door omstandigheden woonden mijn mama, zus en ik een tijdje bij vrienden. Ik had een avond niets te doen en die dochter volgde dansles in Holsbeek-dorp. Ik besloot om mee te gaan. Note: ik was toen al 15, dus best oud om te starten met dansen (lacht). Ik kwam die eerste dansles buiten en voelde me plots een ander persoon die niets anders wou dan dansen. Ik herinner me zelfs nog het liedje: Shania Twain met I feel like a woman.

En dan komt het moment dat je van dansen je beroep maakt. Niet zo vanzelfsprekend?

