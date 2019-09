Danscentrum Aike Raes viert twintigjarig bestaan ADPW

15 september 2019



Danscentrum Aike Raes uit de Hollestraat in Heverlee heeft er een heus feestweekend opzitten. Concertzaal Het Depot was dit weekend het decor van de festiviteiten voor het twintigjarig jubileum. Aike Raes organiseerde samen met haar partner Carlo Drappier vier straffe dansparty’s voor vier verschillende leeftijdscategorieën, waar heel wat bands kwamen optreden en DJ’s plaatjes kwamen draaien.

Danscentrum Aike Raes opende op maandag 6 september 1999 haar deuren voor iedereen die gebeten was door dans en op zoek was naar kwaliteitsvolle lessen. In het prille begin draaide de dansschool op het enthousiasme van drie docenten: Aike Raes, Jennifer Regidor en Lenneke Rasschaert. Twintig jaar later is het team enorm gegroeid want week na week genieten meer dan 1.500 kleuters, kinderen, tieners, studenten en volwassenen van dans in Danscentrum Aike Raes. En dat zeven dagen op zeven.