Danscentrum Aike Raes trapt ‘zOtte zOmer’ af: “Feestelijke danslessen in openlucht” Bart Mertens

02 juli 2020

14u45 0 Leuven Nu de maatregelen rond de coronacrisis versoepeld zijn en er opnieuw indoor gedanst kan worden, bruist het weer in Danscentrum Aike Raes. Sinds 15 juni worden er al enkele dagen per week lessen gegeven maar vanaf 1 juli begint Aike Raes aan de ‘zOtte zOmer’. “Een hele zomer danslessen voor iedereen die graag danst en beweegt”, klinkt het.

De voorbije maanden dansten de leden van Danscentrum Aike Raes uit Leuven al samen in hun kot maar sinds kort mag het weer in een echte danszaal. “Met de nodige voorzorgsmaatregelen en afstand uiteraard”, zegt Aike Raes. Toch beseft Aike Raes dat de komende periode anders zal worden en dat was meteen ook de inspiratiebron voor een nieuw initiatief. “Dat de zomer van 2020 anders dan anders zal zijn, staat al lang vast”, vertelt Aike Raes. “Maar we gaan er een onvergetelijke zomer van maken in Danscentrum Aike Raes. Met de ‘zOtte zOmer’ bieden we een uitgebreid pakket aan danslessen aan voor iedereen, lid of geen lid. Met elke week een andere lessenrooster vindt iedere danser wel een les die past. Je kan deze zomer ook speciale lessen volgen zoals bijvoorbeeld cheerdance en zelfs Broadway jazz. Voor de gelegenheid zijn de danszalen omgedoopt tot exotische locaties en is er buiten aan het danscentrum een overdekte dansvloer. Het aangelegde strand en de dansvloer in openlucht staan garant voor een feestelijke start van de zomer.” Inschrijven kan via https://danscentrum.be/zottezomer/