Danscentrum Aike Raes danste een laatste keer ‘vanuit het kot’: “We zijn blij dat we weer echt samen kunnen dansen” Bart Mertens

18 juni 2020

14u30 0 Leuven De coronacrisis dwong tal van organisaties om creatief uit de hoek te komen en heel wat mensen lieten het beste van zichzelf zien vanuit hun ‘kot’. Ook de vele leden van Danscentrum Aike Raes uit Leuven dansten de voorbije maanden ‘digitaal’ maar daar komt nu verandering in.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Zopas dansten we de laatste keer samen vanuit ons kot”, zegt Aike Raes van het bekende Leuvense danscentrum. “Negen keer dansten we een (bis)finale, negen zondagavonden zagen we elkaar op een scherm en negen maal zwaaiden we op het einde naar elkaar. Maar we zijn blij dat we vanaf nu weer écht kunnen dansen in een zaal met echte mensen en op muziek die duidelijk te horen is. Met ‘Little Freddie’ sloten we de ZOOM-sessies af. We hebben er enorm van genoten maar zien onze leden nog net iets liever in het Danscentrum dansen. We zijn een echte familie bij Danscentrum Aike Raes. Vaak is het zoveel meer dan dans alleen. We zijn echt blij dat we terug zijn na deze periode van digitaal samen dansen.”