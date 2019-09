Danscentrum Aike Raes blaast 20 kaarsen uit. “Wekelijks meer dan 1.500 dansers en danseressen!” Bart Mertens

10 september 2019

18u00 0 Leuven Danscentrum Aike Raes in de Hollestraat in Heverlee staat voor een feestweekend. Zowel op vrijdag als op zaterdag zal concertzaal Het Depot in Leuven vlotjes gevuld geraken voor de feestelijkheden om 20 jaar Danscentrum Aike Raes te vieren. Oprichtster Aike Raes is trots dat er al vele jaren meer dan 1.500 dansers en danseressen passeren in de bekende dansschool. “Het is zoveel meer dan alleen dansen!”

Op maandag 6 september 1999 opende Danscentrum Aike Raes haar deuren voor iedereen die gebeten was door dans en op zoek was naar kwaliteitsvolle lessen. In het prille begin draaide de dansschool op het enthousiasme van drie docenten: Aike Raes, Jennifer Regidor en Lenneke Rasschaert. Twintig jaar later is het team enorm gegroeid want week na week genieten meer dan 1.500 kleuters, kinderen, tieners, studenten en volwassenen van dans in Danscentrum Aike Raes. En dat zeven dagen op zeven…

Kinderen van onze eerste generatie dansers dansen nu in onze school. Dat vind ik wel mooi Aike Raes van Danscentrum Aike Raes

“Kinderen van onze eerste generatie dansers dansen nu in onze school”, vertelt Aike Raes. “Dans is uiteraard bewegen maar is een podiumkunst en soms zelfs topsport. Het lichaam van een danser is zoals het instrument van een muzikant. Dans brengt mensen ook samen. In onze school vinden ouders elkaar en maken kinderen vrienden. Dat vind ik mooi. Het danscentrum geniet mee als er een kind geboren wordt of als er iemand huwt maar we bieden ook troost bij een overlijden, een vreselijk ongeluk of een afschuwelijke ziekte. Ik denk dat we doorheen de jaren ook een maatschappelijk relevante rol hebben opgebouwd. Op het vlak van integratie spelen we bijvoorbeeld onze rol. Ik denk dat er zeker twintig nationaliteiten in ons danscentrum dansen en ik merk dat de kinderen onze taal zeer snel leren. Twintig jaar na onze opening kunnen we zeggen dat het danscentrum veel meer is geworden dan louter een dansschool.”

Verrijdbare spiegels

Ondanks de mooie groei van de bekende Leuvense dansschool blikt Aike Raes ook graag terug op de beginjaren. “Er werd les gegeven in een zaal boven het voormalige squashcentrum Killshot”, klinkt het. “Al snel werd die zaal te klein en huurden we op zaterdag en woensdag een squashzaal als extra ruimte. De squashzalen werden dan omgetoverd tot danszalen met verrijdbare spiegels, doeken aan de muur voor de akoestiek en een warme luchtblazer tegen de koude. Na enkele jaren werd het echt tijd om een eigen stek te vinden en die vonden we in een oude loods tegenover Killshot. In 2013 verhuisde de school naar de overzijde van de straat en in 2016 is de aanpalende loods er nog bij gekomen. Momenteel hebben we vier danszalen en een grote dansliving. Vanaf vier jaar kan je bij ons terecht voor klassiek ballet, jazzdance, streetdance en hedendaagse dans, aangevuld met figuurtraining, fatburning of pilates.”

Om de twintigste verjaardag van Danscentrum Aike Raes extra in de verf te zetten, organiseert Aike Raes samen met haar partner Drappier een heus feestweekend in de Leuvense concertzaal Het Depot. “Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september geven we in totaal vier straffe dansparty’s voor vier verschillende leeftijdscategorieën. Er komen bands optreden en DJ’s komen plaatjes draaien. Iedereen welkom en de toegang is gratis maar volzet is volzet. Inschrijven op voorhand via onze website”, zegt Carlo Drappier die al vele jaren de partner is van Aike Raes maar ook de trouwe steunpilaar in de dagdagelijkse werking van het danscentrum. Meer info: www.danscentrum.be