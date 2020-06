Dan toch nog een ‘live’ festival in Leuven: Zomer van Sint-Pieter in Stadsschouwburg Bart Mertens

18 juni 2020

13u30 0 Leuven De echte festivalsfeer zullen we moeten missen deze zomer in Leuven maar één evenement ontspringt voorlopig de dans. De Zomer van Sint-Pieter blijft ‘live’ en wel in de Leuvense Stadsschouwburg. “Het wordt een festival vol klassieke parels”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Een zomer in Leuven is niet compleet zonder festival ‘Zomer van Sint-Pieter’. Voor alle fans van klassieke muziek komt er vandaag goed nieuws want ook de 19de editie kan je ‘live’ beleven in de Leuvense Stadsschouwburg. “Ik ben bijzonder blij dat ons stedelijk cultuurhuis 30CC er opnieuw in geslaagd is om een reeks straffe lunchconcerten uit te werken”, zegt cultuurschepen Denise Vandevoort (sp.a). “Vanaf woensdag 1 juli kunnen de liefhebbers negen weken lang in veilige omstandigheden genieten van klassieke meesterwerken, live gebracht door Belgische topmuzikanten. Elke woensdag en elke donderdag om 12.15 uur. Alle concerten worden uiteraard georganiseerd met volledig respect voor de geldende coronamaatregelen. We beperken het aantal tickets per concert tot maximum 100 personen en je zal steeds vooraf je ticket moeten kopen. Ter plaatse word je via een veilig traject naar je stoel begeleid waar je met de nodige ‘social distance’ in je eigen ‘bubbel’ kan genieten van het concert.”

Straffe solisten

Ondanks het feit dat Zomer van Sint-Pieter één van de weinige Leuvense festivals is waar publiek aanwezig mag zijn, heeft het coronavirus toch een impact op het event. “Door de gekende omstandigheden presenteren we dit jaar alleen Belgische muzikanten”, vertelt muziekprogrammator Annick Dumalin van 30CC. “Samen met ons partnerfestival ‘Midis Minimes’ in Brussel beschouwen we het vooral als een buitenkans om onze straffe solisten en ensembles nog meer in de spotlights te plaatsen. Heel wat van die muzikanten hebben bovendien ook een connectie met Leuven en spelen op het podium van 30CC/Schouwburg dus voor hun thuispubliek.”

Ik kijk er enorm naar uit om opnieuw in Leuven op te treden. Als musicus blijft een concert met publiek toch het summum Pianist Liebrecht Vanbeckevoort uit Herent

Pianist Liebrecht Vanbeckevoort uit Herent is één van die muzikanten met een sterke band met 30CC. Bovendien kan Vanbeckevoort rekenen op een ijzersterke internationale reputatie. “Ik kijk er enorm naar uit om opnieuw in Leuven op te treden. Als musicus blijft een concert met publiek toch het summum. Op de mooie Steinway van de Stadsschouwburg speel ik op 5 augustus een soloconcert met een grote variatie. Naast twee werken van Johann Sebastian Bach breng ik de ‘Sonata quasi una fantasia’ van Beethoven en de ‘Vierde Ballade’ van Chopin.” Ook op de affiche: pianist Thomas Dieltjens uit Leuven (8 juli), cellist Martijn Vink (8 juli en 30 juli) en celliste Amy Norrington samen met samen met pianist Piet Kuijken (22 juli).

Themaweken

Organisator 30CC kiest ook voor enkele themaweken in het programma. “De Sonateweek (22&23 juli) bevat pareltjes van Mozart, Brahms en Schubert. De week nadien (29&30 juli) focussen we op strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven, met het Taurus Quartet en het Quatuor MP4. In augustus krijg je dan weer een week Piano Solo (5&6 augustus) met Liebrecht Vanbeckevoort en een Rachmaninov-programma van Stephane Ginsburgh, gevolgd door een week Oude Muziek (12&13 augustus) met parels uit de 17de en 18de eeuw van Telemann, Handel, Bach en Mozart”, besluit Annick Dumalin van 30CC. Meer info en tickets: www.30CC.be/zomer en www.uitinleuven.be