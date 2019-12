Dan toch een gezellige kerst op het Arenbergplein in Heverlee? “Meegroeiverlichting is prioriteit”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V)

Bart Mertens

22 december 2019

09u30 0 Leuven Het Arenbergplein in Heverlee was vorig jaar al niet de meest gezellige locatie om de kerstsfeer te beleven en dit jaar leek het dezelfde kant uit te gaan met de kerstboom op het plein. Er stond een onversierde kerstboom maar schepen Vansina zorgde dan toch voor gezellige verlichting.

In december 2018 ontstond er commotie over de kerstsfeer op het Arenbergplein in Heverlee. Heel wat mensen vonden het niet kunnen dat er geen kerstverlichting hing op het plein. Die bleek uiteindelijk defect en er was geen tijd meer om de lampjes in de kerstboom te vervangen tijdens de feestperiode. Oppositiepartij N-VA bleef niet bij de pakken zitten en ging dan maar zelf kersverlichting hangen in de kerstboom. Ook dit jaar leek het mis te lopen op het Arenbergplein. De stad Leuven zette wel een kerstboom maar die was niet versierd. Teleurstelling bij heel wat omwonenden die zich afvroegen of ze de boom zelf moesten decoreren. Uiteindelijk lijkt het toch nog goed te komen met de kerstboom op het plein, al geeft schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) wel toe dat de stad Leuven niet alles uit de kast heeft gehaald om het Arenbergplein te laten baden in een gezellige kerstsfeer. “We hebben prioriteit gegeven aan de meegroeiverlichting voor de grote bomen op het Arenbergplein maar de kerstboom in Heverlee wordt wel verlicht.”, klinkt het.