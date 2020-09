Damiaanviering uitgesteld door coronavirus Bart Mertens

08 september 2020

13u41 0 Leuven Damiaancentrum in Leuven stelt noodgedwongen de Damiaanviering op 11 oktober uit. Ook de uitreiking van de Damiaanprijs wordt verschoven naar een latere datum.

“Normaal hadden we iedereen graag verwelkomd, en normaal hadden we graag het glas geheven na de uitreiking van de Damiaanprijs maar het coronavirus is nog niet overwonnen”, klinkt het. “De toekomst blijft onzeker maar gezondheid komt op de eerste plaats. We kunnen dit jaar dan ook niet anders dan de Damiaanviering in de Sint-Antoniuskapel in Leuven en de uitreiking van de Damiaanprijs uitstellen. We blikken alvast hoopvol vooruit naar de editie van volgend jaar op zondag 9 mei 2021.”