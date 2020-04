Damiaanprijs verhuist naar 11 oktober Bart Mertens

22 april 2020

13u32 0 Leuven Damiaan Vandaag heeft besloten om de jaarlijkse Damiaanviering uit te stellen door de corona-epidemie. De viering met de bijhorende Damiaanprijs stond in mei op de agenda maar verhuist naar oktober.

Normaal gesproken organiseren Damiaan Vandaag en de paters van de Heilige Harten Damiaan elk jaar rond 10 mei in Leuven de Damiaanprijs. Het coronavirus steekt dit jaar stokken in de wielen waardoor een uitstel onvermijdelijk bleek te zijn. “Elk jaar vieren we Damiaan met een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Antoniuskapel op het Damiaanplein. Die dag staat ook de uitreiking van de Damiaanprijs in het Damiaancentrum op de Sint-Antoniusberg op het programma. Vanwege de corona-epidemie moeten we de Damiaanviering en de prijsuitreiking dit jaar uitstellen naar zondag 11 oktober. Zorg ondertussen goed voor jezelf en voor je naasten en dan hopen we iedereen te mogen verwelkomen in het najaar”, zegt Ruben Boon.