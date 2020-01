Dakloze springt in Vaart ADPW

10 januari 2020

Een dertiger uit Leuven die leeft als dakloze moest donderdagavond omstreeks 22 uur uit het water van de Vaart worden gehaald met behulp van de brandweer. De man was zelf in het water gesprongen en weigerde er terug uit te komen. Na een korte passage in het ziekenhuis waar werd vastgesteld dat de man niets mankeerde, werd hij overgebracht naar het crisisopvangcentrum waar hij de nacht kon doorbrengen.