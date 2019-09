Dakbedekking flatgebouw vat vuur: arbeiders kunnen zelf blussen KAR

27 september 2019

18u12 1

De brandweer in Leuven is vrijdagmiddag rond 16.15 uur opgeroepen geweest voor een dakbrand in de Sint-Beggaberg, een zijstraat van de Naamsestraat. Op dat moment waren dakwerkers roofing aan het branden toen de dakbedekking vuur vatte. De arbeiders konden de vlammen zelf blussen. Daardoor was er veel rookontwikkeling. Tegen 17 uur was alles opgekuist. Door het incident was de Sint-Beggaberg afgesloten voor alle verkeer.