Dag van de Jeugdbeweging palmt Leuven in: “We verwachten 3.000 jongeren” Bart Mertens

07 oktober 2019

13u18 0 Leuven Chirojeugd Vlaanderen, JNM, IJD, FOS Open Scouting, KLJ, Jeugd Rode Kruis, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen en Bazart slaan op vrijdag 18 oktober de handen in elkaar voor de Dag van de Jeugdbeweging. Te verwachten? Minstens 3.000 jongeren die net iets vroeger opstaan om samen te genieten van een gratis ontbijt.

De Dag van de Jeugdbeweging kan jaar na jaar rekenen op veel belangstelling. Overal in Vlaanderen worden steden en gemeenten ingepalmd met leuke acties om deze hoogdag voor het jeugdwerk in stijl te vieren. “Leuven is natuurlijk ook van de partij”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Met de steun van MIJNLEUVEN zetten de Leuvense jeugdbewegingen op 18 oktober de Grote Markt in vuur en vlam van 7 tot 8 uur. Iedereen die langskomt in zijn of haar jeugdbewegingsuniform krijgt een gratis ontbijt en wordt getrakteerd op muziek van twee jonge Leuvense DJ’s. Vervolgens trekken de jongeren in hun uniform naar school. Voor het gratis ontbijt en de unieke sfeer bij zonsopgang stonden vorig jaar bijna 3.000 jongeren met plezier wat vroeger op. We rekenen erop dat de jongeren ook dit jaar massaal afzakken naar de Grote Markt.”

5.000 leden

Blijft de vraag: hoe gaat het met de Leuvense jeugdbewegingen? Blijkbaar goed want de stad telt zo’n 30 jeugdbewegingen die samen meer dan 5.000 leden tellen. “Het Leuvens jeugdwerk staat sterk in haar schoenen”, vertelt schepen van Jeugd Dirk Vansina. “De stad Leuven wil met het gratis ontbijt de vele jongeren nog eens extra bedanken voor het grote engagement en de waardevolle inzet die ze iedere week opnieuw leveren. Dankzij hen kunnen heel wat kinderen en jongeren het hele jaar door spelen en genieten.”