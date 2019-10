DAG 3 voor het Agoria Solar Team in Australië: “Zandstormen en zelfs een whirlwind!” Bart Mertens

15 oktober 2019

19u00 0 Leuven Het Agoria Solar Team van de KU Leuven blijft in de running voor de zege op het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië. Het team staat nog altijd derde in de race.

“We houden onze derde plaats vast en hebben nog 40 kilometer achterstand goed te maken”, klinkt het vanuit de Australische woestijn die zich niet altijd van haar liefste kant laat zien in de Solar Challenge. “Een sterke wind, zandstormen en zelfs een whirlwind…onze kampeerplaats was deze avond niet ideaal. Met zo’n uitdagende omstandigheden was onze eerste focus het garanderen van de veiligheid van de wagen en het team. En de voorbereiding op een goede nieuwe racedag. We houden onze derde plaats vast met 40 kilometer achterstand op Vattenfall Solar Team & Solar Team Twente en we kunnen niet wachten om morgen terug de baan op te gaan.”