Daar gaat ze... leden van jeugdhuis Impuls zitten twee maanden zonder boot EDLL

23 oktober 2019

10u40

Wie vandaag langs de Leuvense Vaart wandelt, ter hoogte van de Remytoren, zal merken dat jeugdhuis Impuls verdwenen is. Het Wijgmaalse jeugdhuis is al een vijftal jaren te vinden op een woonboot langs de Vaartkom. De boot werd gisterenavond weggesleept voor een stevig onderhoud en verfwerken aan de buitenkant. De werken zullen ongeveer twee maanden duren. “De boot moet uit het water gehaald worden. Vooral de verouderde verflaag aan de bovenkant krijgt een grondige opknapbeurt. Het gaat dus niet over de onderkant van de boot”, zegt voorzitter Bram Loosen. Als alles volgens planning verloopt zou de boot van JH Impuls tegen half december terug op haar vertrouwde plaats moeten ronddobberen.