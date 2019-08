Crowdfunding kan Kiosk ’t Foch niet redden: uitbaatster vraagt faillissement aan Kim Aerts

23 augustus 2019

15u33 1 Leuven Het is dan toch einde verhaal voor Kiosk ’t Foch aan het Rector De Somerplein. De crowdfunding die de zaakvoerster in het leven riep, had niet het verhoopte resultaat. “Ik heb het faillissement zo lang mogelijk uitgesteld, maar daardoor bleven de kosten ook oplopen.”

Barbara Isenborghs (46) moest haar krantenwinkel in het centrum een kleine zes maanden geleden noodgedwongen sluiten door ziekte. Een geknelde zenuw in haar been speelde haar parten. Ze probeerde de meubelen nog te redden door familie en vrienden in te schakelen om de kiosk open te houden, maar dat bleek geen haalbare kaart. Door de sluiting stapelden de facturen zich op. Tot overmaat van ramp regende het binnen in de kiosk tijdens haar afwezigheid met heel wat waterschade tot gevolg. Ook de elektriciteitskast vatte vuur door het insijpelende water. Een geldinjectie van 10.000 euro was nodig om de twee grootste rekeningen te betalen. De crowdfunding waarmee Barbara zich tot haar klanten richtte, leverde slechts 6.000 euro op. “Tijdens mijn sluiting bleven de kosten oplopen. Ik ben hier nog maar twee jaar en al het geld dat ik had vloeide meteen terug naar mijn lening waardoor ik met mijn rug tegen de muur stond. Ik heb mijn uiterste best gedaan en alles in het mogelijke gesteld om mijn droom zo snel mogelijk te heropenen, maar tot mijn spijt zal ik eerstdaags het faillissement moeten aanvragen”, reageert Barbara.

Terugstorten

Ze gaat alle geldschieters nu met mondjesmaat terugbetalen. “Er is reeds een deel van de kosten betaald geweest met de donaties en dat heeft dus het gevolg dat ik niet iedereen meteen kan terugbetalen. Iedereen mag zijn rekeningnummer doorgeven, maar ik vraag wel een beetje tijd. Ik was onder de indruk van de talrijke lieve mails en de steun die ik van iedereen gekregen heb. Daar ben ik dankbaar voor. Dit heeft me nog meer respect doen geven en daardoor kan ik nog meer zeggen dat ik elke klant enorm mis. Net als de praatjes, het geplaag en de serieuzere gesprekken. Mijn tijd in de Kiosk zal ik zeker nooit vergeten”, blikt Barbara terug. Ondertussen is ze via interimwerk elders aan de slag. “Wie weet komt er een nieuwe uitbater en kan ik misschien voor die persoon gaan werken in de toekomst”, klinkt het hoopvol. De stad Leuven is eigenaar van de kiosk. Het is nog niet duidelijk welke richting zij uit willen met het gebouw.