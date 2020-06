Creatief in coronatijd: brasserie Den Beiaard haalt paspoppen in huis om onbruikbare tafels te vullen Bart Mertens

22 juni 2020

18u21 1 Leuven In deze bevreemdende coronatijd komt het erop aan om creatief uit de hoek te komen als ondernemer. Dat heeft David Nijs van Den Beiaard in Leuven goed begrepen. Sinds kort zitten er paspoppen aan de tafels die door de coronaregels onbruikbaar zijn voor echte klanten. “Die paspoppen laat ik dan aankleden door kledingzaken uit de buurt. Zo krijgen mijn klanten misschien inspiratie om in die zaken te gaan winkelen”, vertelt David Nijs.



De Leuvense horeca en de handel zijn recht in het hart getroffen door de coronacrisis. Dat werd begin mei al duidelijk toen schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) de beschikbare cijfers van de opgestapelde verliezen onder ogen kreeg. “Op basis van de cijfers van vorig jaar wordt het verlies tussen 13 maart en begin mei begroot op maar liefst 60 miljoen euro. Het gaat meer concreet over 40 miljoen euro voor de handel en een kleine 20 miljoen euro voor de horeca”, klonk het toen. “In Leuven hebben we zo’n duizend handelszaken en zo’n 700 horecazaken. Qua tewerkstelling kunnen we uitgaan van zo’n 7.000 jobs. Als schepen van Handel zal ik er alles aan doen om het onderste uit de kan te halen om de handel en de horeca te steunen, maar ik moet het ook niet verbloemen: er gaan faillissementen volgen door deze crisis.”

(Lees verder onder de foto’s)

Ondertussen zijn de winkels al meer dan een maand opnieuw open en ook de horeca werd recent op gang getrapt. Van hoge omzetcijfers is in geen van beide sectoren sprake, maar het draait wel opnieuw en dat is voor veel uitbaters en eigenaars al heel veel in deze coronatijd. Bovendien werken moeilijke economische tijden creativiteit in de hand en dat blijkt eens te meer in brasserie Den Beiaard aan het Ladeuzeplein in Leuven. Uitbater David Nijs pakte bij de heropening al uit met een mooi ingericht terras en voegt daar nu een eerder onverwacht gegeven aan toe in zijn zaak: paspoppen.

Ik kon de onbruikbare tafels wegnemen, maar ik kwam op het idee om ze toch te behouden en er paspoppen aan te zetten David Nijs van brasserie Den Beiaard

“Toen ik de coronaregels onder ogen kreeg, merkte ik dat de afstandsregel van anderhalve meter verplicht bleef bij de heropening van de horeca”, vertelt David Nijs. “Concreet betekende dat een deel van de tafels in mijn zaak onbruikbaar werden om klanten te bedienen. Ik kon die tafels wegnemen, maar ik kwam op het idee om ze toch te behouden en er paspoppen aan te zetten. Vervolgens ging ik praten met enkele kledingzaken uit de buurt die op hun beurt de poppen komen aankleden. Op die manier leren mijn klanten die kledingzaken kennen of krijgen ze misschien inspiratie om in die zaken een kledingstuk te gaan kopen. In deze coronatijd moeten handelaars en horecamensen elkaar zoveel mogelijk ondersteunen. Onze sectoren zijn rechtstreeks met elkaar verbonden, want mensen gaan graag iets eten of drinken tijdens het shoppen.”

Gereserveerd!

In Den Beiaard valt één tafel overigens wel erg op: de lange tafel met reservatiebordjes voor enkele namen die u bekend in de oren zullen klinken. Van Marc Van Ranst tot Maggie De Block… “Ik had niet genoeg paspoppen voor die lange tafel en kwam op het idee om reservatiebordjes te plaatsen”, vertelt David Nijs. “Marc Van Ranst, Maggie De Block, premier Wilmès, Erika Vlieghe,… Ik vond dat wel een grappig gegeven en de klanten zijn bijzonder nieuwsgierig. Ze komen me dan vragen of die echt komen eten in Den Beiaard. Laat het ons een knipoog noemen die vaak voor een leuk momentje zorgt in Den Beiaard. We moeten door deze moeilijke periode en dan kan je dat maar beter met een beetje humor doen.”