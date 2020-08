Coup de Soup sluit de deuren: “Je moet heel veel reserve hebben om corona te overleven” Joris Smets

13 augustus 2020

13u48 18 Leuven Het coronavirus heeft opnieuw een slachtoffer gemaakt: soepbar Coup de Soup zal niet opnieuw opengaan. Ze hadden twee vestigingen in Leuven, waarvan een al een tijdje gesloten is, en een vestiging in Mechelen. Zaakvoerder Rune Martens stelt dat corona de druppel was. “Als dit nog lang duurt, dan zullen er nog veel horecazaken volgen”, zegt hij.

Bij Coup de Soup kon je al een aantal jaar terecht voor een verse kom soep. Op 16 maart sloten ze net als alle andere horecazaken de deuren, maar zij zullen niet opnieuw opengaan. “Een groot deel van onze inkomsten kwam van leveringen voor bedrijven”, zegt zaakvoeder Rune Martens. “Die vielen allemaal weg en de maandelijkse hinderpremie was verre van voldoende om al deze verliezen en de hoge huurprijs op te vangen.”

Corona

Foodbar Coup de Soup had het al niet gemakkelijk de laatste jaren. “Het faillissement is inderdaad een samenloop van omstandigheden”, zegt Rune. “Het zou in principe nog wel gelukt zijn om verder te gaan met ‘Coup de Soup’, maar corona was de druppel. We hadden er nog hoop op in maart, maar toen het in juni duidelijk werd dat dit nog lang niet gedaan was voelden we de bui hangen. Je kan dingen blijven uitstellen, maar uiteindelijk moet je ze wel betalen. En daar hadden we niet genoeg reserve voor. Als corona en alle maatregelen die daarbij komen kijken nog lang duren, dan zullen er helaas nog veel horecazaken volgen. Als zelfstandige moet ik nu snel opzoek naar ander werk”, besluit Rune.