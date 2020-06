Coronavirus houdt boekenacties voor Leuvense kinderen niet tegen Bart Mertens

09 juni 2020

13u29 3 Leuven Door de coronacrisis liepen de Leuvense boekenacties dit jaar vertraging op maar die achterstand wordt nu ingehaald. “Voor de vierde keer op rij ondersteunt de stad de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’. Als Boekstart-gemeente schenkt de stad sinds 2019 ook een boekenpakket aan elke Leuvense baby en peuter”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Als Boekstart-gemeente schenkt de stad Leuven sinds 2019 twee boekenpakketten aan elk Leuvens kind, één voor baby’s en één voor peuters. Zo wil de stad ervoor zorgen dat alle Leuvense kinderen het plezier van lezen kunnen ontdekken. Door de komst van het coronavirus bleef het jonge publiek noodgedwongen wat langer op zijn leeshonger zitten maar inmiddels ging de verdeling van de boekenpakketten opnieuw van start. “Lezen helpt kinderen hun taal- en rekenvaardigheid ontwikkelen, het prikkelt hun fantasie en ze leven zich in allerlei nieuwe personages en avonturen in”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Woeste Willem

Ook de leesbevorderingsactie ‘Geef een prentenboek cadeau’ liep door het coronavirus twee maanden vertraging op maar op 12 juni is het eindelijk zover. Al voor het vierde jaar op rij schaart de Leuvense boekhandel De Kleine Johannes zich achter de missie om elk kind in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. “Net als meer dan 1.000 deelnemende kinderboekhandels in het Nederlandse taalgebied bieden we een prentenboekklassieker aan tegen een kleine prijs. Voor slechts 2,5 euro doe je dit jaar de klassieker ‘Woeste Willem’ door Ingrid en Dieter Schubert cadeau, aan jezelf of aan een ander gezin”, zegt Luc Vander Velpen, eigenaar van De Kleine Johannes.