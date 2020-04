Coronatest voor drie woonzorgcentra in onze regio Joris Smets

09 april 2020

14u01 0 Leuven Het evaluatieoverleg van de wetenschappers en de overheden besliste om 20.000 Covid-19-testen uit te voeren in de woonzorgcentra in België. In onze regio werden woonzorgcentra Ter Meeren, d’Eycken Brug en Booghuys geselecteerd.

De testen moeten een duidelijker beeld scheppen van de huidige verspreiding van het virus in de woonzorgcentra. Zo kunnen ze beoordelen of er andere maatregelen of richtlijnen nodig zijn. Een aantal woonzorgcentra worden volledig getest, dus alle bewoners en alle personeelsleden, zowel met ziekteklachten als zonder ziekteklachten. Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kan dat momenteel echter nog niet in alle Vlaamse woonzorgcentra gebeuren. De prioriteit gaat daarom naar de woonzorgcentra die te kampen hebben met een hoger aandeel bewoners en/of personeel met Covid-19-ziekteklachten.

Testen

In woonzorgcentrum Booghuys in Leuven worden alle bewoners en personeelsleden getest. Hier zijn al 10 overlijdens vastgesteld en tientallen besmettingen. In Woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijse is maar 1 bewoner besmet met het coronavirus. Deze patiënt is ondertussen wel aan de beterhand.