Coronasteun voor gezinnen in armoede via sociale kruideniers Bart Mertens

27 maart 2020

20u00 0 Leuven Er komt een éénmalige financiële impuls van 10.000 euro aan Solikoop, het netwerk van sociale kruideniers. Het geld dient om gezinnen in armoede die het moeilijk hebben in deze coronatijden te helpen aan voeding te geraken. “We ontvingen alarmerende berichten van organisaties zoals CAW”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan in te dijken hebben een grote impact op het dagelijks leven. Gezinnen die in armoede leven worden hierbij extra hard getroffen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld niet meer op school eten, sociale restaurants sloten de deuren en de goedkoopste producten in de winkels zijn vaak niet meer beschikbaar door hamstergedrag. De provincie Vlaams-Brabant heeft nu beslist om Solikoop –een netwerk van sociale kruideniers- eenmalig een financiële impuls van 10.000 euro te geven.

Verlaagde prijzen

“We ontvingen alarmerende berichten van organisaties zoals het CAW en andere armoedeverenigingen over het tekort aan voeding bij gezinnen in armoede”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Veel gezinnen gingen aankloppen bij de sociale kruideniers uit het netwerk van Solikoop maar kunnen zelfs daar de verlaagde prijzen soms niet meer betalen. Daarom geven we uitzonderlijk een financiële impuls van 10.000 euro aan Solikoop. Omdat de provincie Vlaams-Brabant medeoprichter is van dit netwerk zijn we zeker dat het geld terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie. Met de financiële impuls van de provincie Vlaams-Brabant zal Solikoop een extra prijsverlaging doorvoeren in haar aanbod voor de sociale klanten. Daarnaast gaat de sociale kruidenier ook het aanbod van ‘gratis producten’ vergroten. Hiervoor werkt ze samen met enkele supermarkten voor de ‘net-niet-vervallen’ producten en met Resto du coeur.