Coronaproof dansen met de nieuwe dansschool ‘Cuban Salsa Leuven’ Joris Smets

20 september 2020

15u13 0 Leuven Wie nood heeft aan een nieuwe hobby, aan beweging voor het kwijtraken van de corona-kilo’s of gewoon aan wat sociaal contact na de lockdown kan vanaf begin oktober terecht bij de nieuwe Cubaanse salsa school Cuban Salsa Leuven.

Cuban Salsa Leuven is een initiatief van vier jonge dansers. Sean Reniers is de enige man in het gezelschap dat verder bestaat uit de Tsjechische Katrin Londova, de Litouwse Agnė Valatkaitė en de Sloveense Tina Ivančir. Het viertal wil de focus vooral leggen op plezier en de rijke Cubaanse cultuur naar Leuven brengen. “Het combineren van onze ervaring in vorige dansscholen en ons enthousiasme lijken ons een troef voor het slagen van dit project. Bovendien snakken de mensen naar sociaal contact en beweging, en de Cubaanse sfeer en energie lenen zicht hier perfect toe”, aldus de initiatiefnemers.

Sinds enkele jaren is Cubaanse salsa aan een opmars bezig in België met diverse scholen en feestjes. Cuban Salsa Leuven biedt zowel lessen in koppel als solo lessen aan, telkens met grote aandacht voor de geldende COVID-veiligheidsmaatregelen.

Meer informatie vind je hier of op de Facebookpagina van Cuban Salsa Leuven. Een nieuwe beginnersreeks met een gratis try-out les start op dinsdag 6 oktober in Heverlee.