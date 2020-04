Coronacrisis blijft wegen op ondernemingen in onze regio Bart Mertens

06 april 2020

12u57 2 Leuven Voka Vlaams-Brabant blijft peilen naar een stand van zaken in de bedrijfswereld met een wekelijkse enquête. Hieruit blijkt dat de bedrijven hun omzet nog steeds zien dalen en afstevenen op een mogelijke tijdelijke werkloosheidaanvraag. “De vrees op een faillissement laat onze ondernemers niet los”, zegt Peter Van Biesbroeck.

Uit de wekelijkse enquête van Voka Vlaams-Brabant blijkt dat de bedrijven in onze regio zich grote zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis. In onze provincie zegt slechts 15% van de bevraagde bedrijven geen impact te ervaren van de crisis. En liefst 29% van de bedrijven acht de kans reëel dat het de komende weken of maanden failliet zal gaan. “Het aantal bedrijven dat geen impact ervaart ten gevolge van het virus is gering”, zegt Peter Van Biesbroeck, directeur bij Voka Vlaams-Brabant. “In vergelijking met de vorige bevraging ondervindt 46% een omzetdaling van meer dan 50%. Vorige week bedroeg dit nog 38%. Courante boosdoeners blijven de problemen met toeleveranciers (16%) en het geheel of gedeeltelijke wegvallen van de verkoop.”

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, stuurt ondertussen een duidelijke boodschap de wereld in. “Als we een economische ramp willen vermijden, hebben we iedereen nodig om nu in veilige omstandigheden aan de slag te blijven en een herstel mogelijk te maken”, klinkt het.