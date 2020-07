Coronacijfers UZ Leuven: twee patiënten op intensieve zorg JSL

14 juli 2020

19u26 0 Leuven In het UZ Leuven worden er momenteel 4 coronapatiënten verzorgd. Daarvan liggen er 2 personen op intensieve zorg. In campus Pellenberg zijn er 6 ex-COVID-19-patiënten aan het revalideren.

UZ Leuven is een referentielabo voor het testen van het coronavirus COVID-19 maar vangt ook patiënten met een bevestigde coronabesmetting op. In het UZ Leuven worden er momenteel 4 patiënten verzorgd met COVID-19. Daarvan liggen 2 patiënten op intensieve zorg, ze worden allebei beademd. Eind juni lagen er nog 7 coronapatiënten in Gasthuisberg. Daarnaast revalideren er 6 ex-COVID-19-patiënten in campus Pellenberg.