Coronacijfers UZ Leuven: één derde van coronapatiënten ligt op intensieve zorg Bart Mertens

06 april 2020

18u42 4 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 156 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 52 patiënten op intensieve zorg, waarvan 37 aan een beademingstoestel.

De cijfers zijn vergelijkbaar met de situatie in het voorbije weekend. Er komen nog steeds nieuwe patiënten bij maar er mogen ook genezen mensen het ziekenhuis verlaten. Het totaal aantal coronapatiënten in UZ Leuven lijkt stilaan te stabiliseren maar het is te vroeg om conclusies te trekken uit de cijfers. Van een capaciteitsprobleem is alvast geen sprake in UZ Leuven en dat is er tot op heden nooit geweest. Als de cijfers blijven stabiliseren of zelfs een dalende trend inzetten dan lijkt het de goede richting uit te gaan, maar het blijft voorlopig afwachten.

