Coronacijfers UZ Leuven blijven stabiel JSL

20 augustus 2020

14u27 0 Leuven Het aantal coronapatiënten in Gasthuisberg blijft stabiel. Er liggen wel nog steeds drie patiënten in het ziekenhuis sinds de eerste coronagolf.

In UZ Leuven worden in totaal vijf patiënten verzorgd met COVID-19, waarvan twee patiënten op intensieve zorg. Van de vijf opgenomen patiënten zijn er drie coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen sinds de eerste coronagolf.

Op woensdag 19 augustus deed het Leuvense labo 1.150 coronatesten waarvan er acht positief waren.