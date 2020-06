Coronacijfers UZ Leuven blijven stabiel JSL

26 juni 2020

De coronacijfers in het UZ Leuven blijven goed. De voorbije week was er geen stijging in het aantal coronapatiënten, en momenteel worden er nog 5 patiënten verzorgd met COVID-19 in het ziekenhuis. Daarvan liggen 2 patiënten op intensieve zorg, waarvan er 2 beademd worden. Daarnaast revalideren er ook 7 ex-COVID-19-patiënten in campus Pellenberg.