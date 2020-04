Coronacijfers UZ Leuven: aantal patiënten blijft licht dalen Bart Mertens

20 april 2020

15u17 2 Leuven Het aantal coronapatiënten blijft lichtjes dalen in UZ Leuven. Momenteel worden er 104 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus.

Vorige week vrijdag lagen er nog 108 patiënten in UZ Leuven met een besmetting met COVID-19. Het cijfer zegt evenwel niets over het aantal ontslagen en het aantal nieuwe patiënten maar toch is de dalende trend een positieve evolutie. Die trend zet zich stilaan ook door op de afdeling intensieve zorg. Daar worden momenteel 36 coronapatiënten verzorgd waarvan er 17 aan een beademingstoestel liggen. Eind vorige week was er nog sprake van 40 patiënten waarvan 23 aan een beademingstoestel. Ondanks de positieve evoluties is de strijd tegen het coronavirus duidelijk nog niet helemaal gestreden. Het opvolgen van de maatregelen blijft dan ook cruciaal.