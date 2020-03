Corona in Leuven: zorgpersoneel krijgt voorrang in supermarkten met winkelpasje Bart Mertens

18 maart 2020

17u00 7 Leuven Gisterenavond besliste de overheid over nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Het Leuvense stadsbestuur heeft deze toegepast en volgt de situatie op in overleg met verschillende partners. De regels gelden tot en met 5 april. “Voor zorgpersoneel voorzien we een attest -een soort ‘winkelpasje’- waarmee ze voorrang kunnen krijgen in de supermarkten”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Blijf in uw kot

Iedereen moet zo veel mogelijk thuis blijven. Alleen strikt noodzakelijke verplaatsingen zijn nog toegestaan: de dokter, de apotheker, de banken, de post en het tankstation. Thuiswerk wordt de norm.

Winkels dicht

Alle winkels moeten sluiten behalve (dieren)voedingswinkels, krantenwinkels en nachtwinkels (tot 22u). Supermarkten blijven open maar aankopen mogen slechts een half uur duren. Bovendien is er een maximum aantal klanten dat tegelijk binnen mag. De markten gaan niet meer door. Kappers blijven wel open maar mogen slechts 1 klant tegelijk binnen laten.

Winkelpasje voor zorgpersoneel

Het zorgpersoneel -zoals huisartsen, (thuis)verpleging en zorgkundigen- klopt lange uren en moet snel in en uit de supermarkt kunnen om de nodige voedingswaren te kopen. De burgemeester voorziet een attest voor hen, een soort ‘winkelpasje’ waarmee ze kunnen aantonen dat ze zorgpersoneel zijn en voorrang kunnen krijgen in de supermarkten. “We willen hen ondersteunen waar we kunnen”, zegt Ridouani. “We brengen de supermarkten daarvan op hoogte.”

Samenscholingsverbod

Vanaf nu is er ook een samenscholingsverbod wat betekent dat niemand mag buiten komen. Enkel alleen, met je gezin of met één vriend(in) mag je nog fietsen, lopen of wandelen. De parken blijven open maar hou altijd rekening met ‘social distancing’ en hou anderhalve meter afstand. Je mag ook naar buiten komen om iemand in nood te helpen.

Dienstverlening stad

De stad blijft voorzien in essentiële dienstverlening, zoals bijvoorbeeld afvalophaling. De loketten burgerzaken in het stadskantoor zijn beperkt geopend. Nieuwe afspraken kunnen alleen voor stadszaken die strikt noodzakelijk zijn. Het politiekantoor op de Philipssite is geopend, de andere commissariaten zijn gesloten. Het call center van de stad Leuven blijft bereikbaar voor vragen over de maatregelen of voor vragen om hulp. Het call center is elke dag, ook in het weekend, bereikbaar van 8u tot 20u via 016/27.27.72 of corona@leuven.be . Op www.leuven.be/coronavirus staat steeds de laatste informatie.

Maaltijden aan huis

Via de Lokale Dienstencentra loopt de maaltijdbedeling aan huis gewoon door. Je kan hiervoor contact opnemen met één van de Lokale Dienstencentra. Naast dit aanbod kunnen mensen ook via Zorgzeker (016/55.55.55) aangeven dat ze maaltijden aan huis wensen. Ook de buurtcentra, ’t Lampke en Poverello zorgen voor maaltijden.

Handhaving maatregelen

De politie zal toezien op de naleving van de nieuwe maatregelen. “Ik wil iedereen oproepen om de instructies strikt te volgen”, zegt burgemeester Ridouani. “Het is verregaand, dat besef ik. Maar het is wel absoluut noodzakelijk om zo veel mogelijk thuis te blijven en voldoende afstand te bewaren. Niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor die van anderen. En vooral om er voor te zorgen dat ons zorgsysteem niet overbelast raakt. Deze uitzonderlijke omstandigheden vragen verantwoordelijkheid, solidariteit en inspanning van iedereen.”

Leuven Helpt: mensen helpen mag

De federale regering heeft benadrukt dat je huis verlaten om hulp te verlenen nog mag. Leuven Helpt, het platform waar vragen naar hulp en vrijwilligers met elkaar in verbinding worden gebracht, krijgt geregeld vragen van inwoners die angstig zijn. Om hen beter te begeleiden, zijn we via Leuven Helpt (www.leuven.be/leuvenhelpt ) op zoek naar mensen met een geschikte beroepsachtergrond of ervaring om mensen psychologische ondersteuning te bieden via telefoon. Inwoners mogen bellen (016 27 27 72) of mailen (leuven.helpt@leuven.be) als er ze ergens hulp bij nodig hebben: boodschappen doen, naar de apotheek gaan, een telefoontje…Om de noden van de Leuvense senioren goed op te vangen, contacteren de senioreninspecteurs hen om te bekijken welke hulp ze nodig hebben. Daarnaast krijgen alle senioren van de stad ook via brief regelmatig alle nodige informatie in hun bus.

Opvang

De opvang blijft gegarandeerd voor kinderen van zorg- en veiligheidspersoneel. De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. In Leuven zijn de onderwijspartners, de kinderopvang en de stad in overleg om te bekijken hoe in de komende dagen en weken de opvang te blijven garanderen in functie van de noden.

Kampen in de paasvakantie

Alle kampen en jeugdwerkingen in de paasvakantie zijn geannuleerd. Concreet gaat dit over de Tofsportkampen, buurtsportactiviteiten (zowel voor jong als oud), skatekampen en speelpleinwerking.