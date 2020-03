Corona in Leuven: stand van zaken Bart Mertens

17 maart 2020

16u03 1 Leuven Het Leuvense stadsbestuur volgt de situatie rond het coronavirus nauwgezet op in overleg met verschillende partners. “Het is nu dat we moeten handelen, bijsturen en extra initiatieven nemen om de verspreiding van het virus te vertragen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Leuven is een zorgmetropool. Onze stad is voor het hele land de hoofdstad van de zorg met UZ Leuven, Heilig Hart en tal van andere zorg- en kennisinstellingen. Dat maakt het des te urgenter. Deze uitzonderlijke omstandigheden vragen verantwoordelijkheid, solidariteit en inspanning van iedereen.”

Ondersteunen zorgsector is cruciaal

Leuven is een zorgmetropool met grote instellingen als UZ Leuven, Heilig Hart Ziekenhuis en tal van andere zorg- en kennisinstellingen. Het is meer dan ooit nodig om de hele zorgsector draaiend te houden. “We werken samen met de zorgpartners, zoals de ziekenhuizen, de huisartsen, de thuiszorg, de woonzorgcentra… om uitstekende gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen, ook als er een pak meer patiënten zijn”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Daarvoor moeten we de zorgsector op alle mogelijke manieren ondersteunen.”

Coördinerende en trekkende rol

De ondersteuning gebeurt op verschillende manieren. De stad neemt onder andere een coördinerende en trekkende rol op. Met het platform Leuven Helpt zal de stad de zorg- en welzijnssector helpen om gerichte vacatures voor vrijwilligers te verspreiden. Ondertussen zijn 65 steden en gemeenten in Vlaanderen Leuven gevolgd en hebben ze hetzelfde platform opgestart. “We zijn tevreden dat we zoveel steden en gemeenten hebben kunnen helpen om dit platform uit te rollen”, zegt burgemeester Ridouani. Leuven blijft de komende periode haar aanpak en expertise delen, onder meer met een draaiboek en praktische organisatie.

Stadspersoneel in de bres

Het stadspersoneel springt in de bres om bijvoorbeeld bijkomend te poetsen of om administratieve taken uit te voeren in huisartsenwachtposten. “Door de sluiting van de meeste stadsgebouwen kunnen we personeel vrijmaken om in te zetten waar dit het meest nodig is”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen). “Op die manier kunnen we onze zorgverleners maximaal ontlasten.” De stad heeft ook de richtlijnen rond corona vertaald in verschillende talen en stelt die ter beschikking van de eerstelijnshulp. Daarnaast bekijkt de stad ook de mogelijkheden om uitgebreidere opvanguren voor kinderen van zorgpersoneel te organiseren, zodat zij ook buiten de schooluren opvang voor hun kinderen hebben en optimaal ingezet kunnen worden. Het advies blijft echter om eerst opvang proberen te organiseren via je eigen netwerk. Collectieve opvang blijft de minst goede oplossing.

Oproep voor mondmaskers

De vraag naar mondmaskers (FFP2, FFP3, chirurgische maskers en gelaatsmaskers in plexiglas) is dwingend. De stad gaf gisteren haar eigen voorraad aan de hulpverleners en roept iedereen op om zijn mondmaskers binnen te brengen. Dat kan op het stadskantoor of in verschillende sporthallen (Rijschoolstraat, Ymeria, Kessel-Lo en Heverlee), elke werkdag van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. Buiten deze uren en tijdens het weekend kunnen de mondmaskers naar het stadskantoor gebracht worden, na een telefonische afspraak via 016 27 27 72. Dit nummer is 7 op 7 bereikbaar van 8u tot 20u. Je kan ook elke dag terecht in de ontvangsthal van campus Gasthuisberg en dit van 8u tot 20u.

Verschillende mensen bieden ook aan om zelf mondmaskers te maken. Momenteel zijn er nog geen duidelijke instructies om zelf een veilig mondmasker te maken. Van zodra die instructies er zijn over welke stof, hoeveel lagen en welke vorm, zal er via het platform Leuven Helpt een oproep komen.

Plexiglazen schermen

Ook apothekers komen vaak in contact met mensen die zich ziek voelen en hebben nood aan bescherming. Daarom zijn stadsarbeiders aan de slag om tientallen plexiglazen schermen voor alle Leuvense apotheken en de stadsloketten te bouwen. Zo kunnen zij zich voldoende beschermen tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Speeltuinen en skateparken sluiten

De stad sluit alle speeltuinen en skateparken. Deze zijn afgespannen met een lint en er worden infoborden geplaatst. Jeugdwerkers zullen geregeld langsgaan op de speelplekken om aanwezigen te informeren. “We merken dat kinderen en jongeren op die plekken samen komen in groep, soms zelfs met hun grootouders”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “Terwijl we dat net willen vermijden. Het is geen fijne maar wel een nodige beslissing. We vinden buiten spelen in de gezonde buitenlucht belangrijk. Dat kan in eigen tuin, bos of park. Laat kinderen gerust spelen met broer of zus. Maar respecteer bij het buitenspelen de regels van afstand voor andere kinderen buiten de familiale kring.” Parken blijven wel open. De richtlijnen blijven ook daar van kracht: ga niet in groep en hou afstand van elkaar.

Handhaving en sensibilisering

De maatregelen tegen corona zijn streng maar het is van groot belang dat ze goed opgevolgd worden. Hou afstand van elkaar, vermijd groepen en beperk je contacten zo veel mogelijk. Ook als je zelf niet ziek bent of niet in een risicogroep zit. Alleen zo zal de verspreiding van het virus vertragen. De politie zal mensen die in groep op het openbaar domein aanwezig zijn aanspreken om de nodige richtlijnen zoals voldoende afstand bewaren en niet in groep samenkomen in acht te nemen.