Convento Wijnbistro serveert afhaalgerechten ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie: “Terug leven in onze keuken” Bart Mertens

05 mei 2020

12u00 0 Leuven Evy De Messemaeker, chef van Convento Wijnbistro in de Mechelsestraat in Leuven, maakt met een groep vrijwilligers afhaalgerechten voor Moederdag. Dat doet Evy volledig voor het goede doel want de opbrengst gaat integraal naar Zorgcirkels Jongdementie. “Met de slogan ‘Leuven Helpt’ in het achterhoofd hebben we mee onze schouders gezet onder dit fantastisch initiatief”, zegt eigenaar Stéphane Godfroid.

Voortaan kan je elke donderdag in Convento Wijnbistro in Leuven een hoofdgerecht en dessert afhalen, uiteraard op voorwaarde dat je bestelling is doorgegeven voor dinsdag 12 uur. Deze week kan je daarbovenop voor Moederdag ook op zaterdag of zondag een kreeftmenu ophalen. “De opbrengst ervan gaat helemaal naar Zorgcirkels Jongdementie. Evy en haar team keukenmedewerkers doen dit allemaal vrijwillig”, klinkt het bij Convento Wijnbistro. Het wordt overigens een bijzonder drukke week voor Evy en haar team want ze maken ook nog eens bijna 500 afhaalmaaltijden voor het personeel en de familie van woonzorgcentrum De Wingerd, partner van Zorgcirkels Jongdementie. “Het is een bedanking van de directie om het personeel eens een zorgeloze avond aan te bieden, zegt Jan Vanwezer, campusdirecteur van De Wingerd.

Evy zelf werd in het verleden zelf al geconfronteerd met dementie in haar omgeving. “Heel veel mensen worden geconfronteerd met dementie, ook ik”, vertelt Evy. “Mijn schoonmoeder leed jaren aan dementie. En mijn vrouw Riet werkt voor Zorgcirkels Jongdementie waar ontzettend hard wordt gewerkt om mensen te ondersteunen die op relatief jonge leeftijd de diagnose dementie krijgen. Zoals overal in de zorg kan een financieel duwtje in de rug altijd helpen. Vandaar deze initiatieven. En uiteraard ben ik blij weer volop te kunnen koken in afwachting van de heropening van onze wijnbistro.”

Vanzelfsprekend hoort bij de afhaalmaaltijden een passende wijnsuggestie, gekozen door eigenaar Stéphane Godfroid en sommelier Tom De Praetere. Eigenaar Stéphane Godfroid is trots op het hele project. “De wijnwinkel mocht van bij het begin van de lockdown gelukkig open blijven maar het restaurant bleef al anderhalve maand leeg. Toch wilden we iets extra doen en met de slogan ‘Leuven Helpt’ in het achterhoofd hebben we mee onze schouders gezet onder dit fantastisch initiatief. Nu is er terug leven in onze keuken en kunnen we ons steentje bijdragen aan de zorg voor mensen met (jong)dementie in Leuven.” Meer info: www.convento.be/wines en www.zorgcirkelsjongdementie.be/afhaalmaaltijd