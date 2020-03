Conducteur maakt slapende reiziger wakker en krijgt vuistslag KAR

26 maart 2020

17u25 0 Leuven Een man heeft opschorting van straf gekregen voor slagen aan een treinbegeleider.

Die laatste wekte de reiziger op 26 juli 2017 in het station van Leuven. Dat was niet naar de zin van Gilles B., die bovendien zonder geldig vervoersbewijs reisde. Hij gaf de conducteur een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer raakte gekwetst en ook zijn bril was beschadigd. Volgens de reiziger werd hij door de begeleider “onheus behandeld.” Hij zou over een treinabonnement voor een ander traject hebben beschikt, maar hij was naar eigen zeggen op de verkeerde trein in slaap gevallen. De rechtbank hield rekening met het blanco strafregister van de beklaagde en verleende hem de gunst van de probatie-opschorting. Zo moet B. een cursus agressiebeheersing volgen en het slachtoffer 325 euro schadevergoeding betalen.