Complexe denkpuzzel, maar Sporty garandeert dat alle 9.000 kinderen op zomerkamp kunnen: “volop op zoek naar nieuwe locaties” Esther De Leebeeck

26 mei 2020

15u40 0 Leuven De 9.000 kinderen die zich hebben ingeschreven bij Sporty kunnen - mits de nodige voorzorgsmaatregelen - deze zomer allemaal op kamp. Om alles veilig te laten verlopen, is de grootste jeugdvereniging uit onze regio volop op zoek naar extra ruimtes en locaties in Kessel-Lo.

Contactbubbels van maximum 50 personen en strikte hygiëne: mits de nodige voorzorgsmaatregelen mogen kinderen en jongeren deze zomer weer op kamp. Dat heeft Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle (CD&V) afgelopen vrijdagavond gecommuniceerd. In totaal zullen meer dan 23.000 zomerkampen en activiteiten kunnen doorgaan in Vlaanderen en Brussel. Heuglijk nieuws dus voor kinderen en jongeren, maar een complexe denkpuzzel voor de verenigingen en organisatoren.

Van paardrijden tot breakdance, circus en mountainbiken: bij jeugdvereniging Sporty schreven maar liefst 9.000 kinderen zich in voor een van de 350 zomerkampen. Sporty biedt kampen aan kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar oud. Voor de organisatoren is het geen gemakkelijke klus, maar toch leveren ze heel wat inspanningen om élk ingeschreven kind op kamp te laten gaan. Om de kampen zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen zijn er allereerst extra ruimtes en locaties nodig. “In de eerste plaats zijn we heel blij dat we terug iets kunnen organiseren. Al kwamen we na die euforie wel met onze voeten op de grond”, vertelt voorzitster Stefanie Swennen. Sporty bekijkt nu kamp per kamp - 350 in totaal - welke maatregelen waar nodig zijn. “Op sommige locaties hebben we kampen met 300 kinderen en op andere dan weer met 50 kinderen. Alles moet kamp per kamp bekeken worden. We zijn nu volop bezig met nieuwe locaties bij te zoeken. We zullen er zeker een vijftal extra nodig hebben om die bubbels van 50 kinderen te respecteren. We zoeken voornamelijk in scholen, scoutslokalen of sportzalen in Kessel-Lo, omdat daar ons kloppend hart is”, aldus Stefanie.

Er is wel nog geen uitsluitsel over alle soorten zomerkampen. Sporty biedt bijvoorbeeld ook zwemkampen, judokampen of kampen met uitstappen naar pretparken. Maar zwembaden en pretparken zijn tot nader order nog gesloten. Of ook die kampen kunnen doorgaan, daarvoor is het nog even wachten op richtlijnen van de Veiligheidsraad. Maar Sporty garandeert dat alle 9.000 ingeschreven kinderen op kamp kunnen gaan. “Bij sommige kampen kan het programma misschien wijzigen, maar dat iedereen op kamp kan, daar gaan we alles voor uit de kast halen!”, zegt de voorzitster. Wie zijn dochter of zoonlief nog wil inschrijven, kan dat via de website van Sporty.