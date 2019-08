Commissie veiligheid nodigt bestuur Al Ishaan-moskee uit Bart Mertens

03 augustus 2019

18u30 0 Leuven Rik Daems (Open Vld), voorzitter van de Leuvense commissie Veiligheid, nodigt de verantwoordelijken van de Al Ihsaan-moskee uit Leuven uit om in alle openheid vragen te komen beantwoorden over de redenen waarom Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) de erkenning van de moskee wil intrekken.

Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) maakte op 26 juli bekend dat ze de procedure tot intrekking van de erkenning van de Leuvense moskee had opgestart. Volgens Homans wordt de moskee gelinkt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme. Daarnaast is volgens Homans de hulpimam, die eind 2017 door de Moslimexecutieve geschorst werd wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief in de moskee.

Negatieve sfeer

Het Leuvense stadsbestuur verwijt Liesbeth Homans dat ze vooraf geen contact heeft opgenomen over de moskee en ook niet meer informatie vrijgaf zodat de stad Leuven niet inhoudelijk kon reageren. “Deze aanpak schept bovendien een negatieve sfeer waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier”, klinkt het. De moskee zelf beperkte zich tot een ontkenning van de aantijgingen terwijl de lokale afdeling N-VA een spoedbijeenkomst eiste van de raadscommissie veiligheid.

Iedereen zal vragen kunnen stellen maar het mag geen cinema worden waarbij bepaalde gevoelens onterecht opgedreven worden Rik Daems (Open Vld) van de Commissie Veiligheid

Rik Daems (Open Vld) nodigt het bestuur van de Al Ishaan-moskee nu uit om vragen te komen beantwoorden op de commissie Veiligheid voorafgaand aan de gemeenteraad op 26 augustus. “De adviezen die Leuven zelf inwon bij de politie en de integratiedienst zullen dan beschikbaar zijn”, zegt Rik Daems. “Om een fatsoenlijk advies op te stellen, is het echter belangrijk dat we ook de verantwoordelijken van de moskee kunnen horen. Ik hoop dat ook de verantwoordelijke voor de scholingsactiviteiten en de bewust hulpimam aanwezig zullen zijn. Iedereen zal vragen kunnen stellen maar het mag geen cinema worden waarbij bepaalde gevoelens onterecht opgedreven worden.”