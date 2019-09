Comedy of schlager? Of liever toch maar even raven? Dit staat er dit weekend op het programma ADPW

06 september 2019

Wilsele Bruist

Deze zaterdag vindt langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele-Putkapel ‘Wilsele Bruist’ plaats, een gratis muziekfestival met optredens voor groot en klein en met doorlopende animatie voor kinderen van 0 tot 99 jaar. Het feest opent om 15 uur en heeft met onder meer Sammy Moore en Mama’s Jasje heel wat muzikaal vermogen in petto.

Holsbeek Kermis

Aan de Sint-Maurusstraat in Holsbeek is het dit weekend tijd voor ‘Holsbeek Kermis’, een driedaagse kermis in het begin van september. Gisteren opende de kermis met karaoke op het podium. Zaterdag staan er optredens gepland van de Koninklijke Harmonie Holsbeek en van Jazz-Lyn. Zondagavond om 21 uur is het dan weer de beurt aan Sergio.

Vlierbeekse Feesten

Een quiz, een motorrit door het Hageland, of gewoon een gezellig terrasje: het kan dit weekend allemaal aan de Abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo. Het hele weekend lang staan er heel wat activiteiten op het programma, voor jong en oud. Zaterdagavond komen comedians Thomas Smith en Jens Dendoncker het beste van zichzelf geven tijdens de comedy night. Zondag is het dan weer rommelmarkt tussen 9 en 16 uur. Goed voor zo’n 120 verkopers of meer dan 800 meter aan standen. Voor de kindjes is er een speciaal kinderdorp voorzien.

Archiefbrunch in Wilsele

Het stadsarchief van de stad Leuven nodigt iedereen zaterdag van 10.30 tot 13 uur uit op een interessante archiefbrunch in Bleydenberg in Wilsele-Dorp. Wilsele werd in de 18de eeuw omschreven als een ‘verlaten dorp sonder huys’. In de 19de en 20de eeuw raakte het samengeperst tussen de omliggende gemeenten Herent, Wijgmaal, Rotselaar, Holsbeek en Kessel-Lo, die elk op hun manier uitbreiding kenden. Bovendien werd Wilsele naast de Dijle ook opgesplitst door de Vaart, drie spoorlijnen en een drukke verkeersweg. Dit maakt van Wilsele een bijzonder dorp. Aan de hand van uniek beeldmateriaal gaan Marika Ceunen en Jef Willemsens in op de boeiende geschiedenis van deze deelgemeente. Daarnaast kom je ook meer te weten over de unieke locatie van de brunch: de kapel van het voormalige kasteel Bleydenberg. Tickets kosten 25 euro.

BackYard Rave in Attenrode

In de Butschovenstraat in Attenrode vindt tot zondagochtend BackYard Rave plaats, een festival voor de liefhebbers van techno, house, dubstep, jungle, dub, hip hop en andere stijlen. Er is een gratis camping én gratis parking voorzien. Tickets kosten 20 euro.