Comac Leuven voert actie tegen invloed van multinationals aan KU Leuven Bart Mertens

09 december 2019

11u30 0 Leuven De Leuvense afdeling van Comac, de studentenbeweging van de PVDA, voerde vanmorgen actie tegen de positie van multinationals op de KU Leuven. Leden van Comac brachten ’s nachts een grote hoeveelheid affiches aan op verschillende plaatsen in de stad.

De affiches werden onder meer op de campussen en op het Rectoraatsgebouw geplakt en klagen voorbeelden van belangenvermenging aan. “We willen de grote invloed van het bedrijfsleven op de KU Leuven aankaarten”, legt Felix Kumps van Comac Leuven uit. “De belangenvermenging zie je het duidelijkst bij de leerstoelen. Meer dan 70 van de 104 leerstoelen worden door bedrijven gesponsord. Denk bijvoorbeeld aan Deloitte die een leerstoel over belastingwetgeving sponsort maar tegelijk massaal bedrijven helpt met belastingontduiking. Of aan Kellogg’s dat een leerstoel over voedingswaarde sponsort maar wel enorme winsten maakt op suikerverslaving en met producten vol pesticiden. Verder heb je ook nog de vier medische leerstoelen van het ronduit criminele Bayer dat medicijnprijzen manipuleert en bekend staat om schadelijke producten. Om zulke samenwerkingen tegen te gaan, zou er meer publieke financiering naar de universiteiten moeten gaan.”

Financiële elite

Naast de leerstoelen worden ook leden van de universitaire Raad van Bestuur geviseerd. Comac Leuven voerde vorig jaar al actie tegen voorzitter Herman Daems die ook voorzitter van de Belgische afdeling van BNP Paribas is. “Dat is een bank die enorm investeert in fossiele brandstoffen terwijl de KU Leuven beweert klimaatneutraal te willen worden”, zegt Kumps. “Een ander voorbeeld is Luc Bertrand, miljardair en voorzitter van de holding Ackermans & Van Haaren. Grote belastingontduikers die in opspraak kwamen via de Paradise Papers…Kwaliteitsvol en onafhankelijk onderwijs kan niet samengaan met al deze vormen van inmenging door de financiële elite”, besluit Comac Leuven.