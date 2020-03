Comac eist een coronafonds voor jobstudenten: “Sommigen kunnen kot niet meer betalen” Bart Mertens

19 maart 2020

13u27 3 Leuven Comac, de studentenbeweging van de PVDA, eist de oprichting van een ‘coronafonds’ voor jobstudenten. “Veel studenten in Vlaanderen hebben een studentenjob. Een deel van hen heeft dat nodig om hun studies en hun kot te betalen”, zegt Sander Claessens, woordvoerder van Comac.

Comac eist dat de Vlaamse regering een sociaal noodfonds voor studenten opricht. Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus raken bijna alle studenten immers hun bijverdienste kwijt. Comac klopt bij de Vlaamse regering aan om in actie te schieten voor de studenten. “Wij krijgen veel signalen van studenten die hun kot deze maand niet kunnen betalen omdat ze zonder studentenjob zijn gevallen”, zegt Sander Claessens, woordvoerder van Comac. “Er zijn studenten die al hun inkomsten kwijtraken door de maatregelen tegen het coronavirus. Sommige studenten moeten zelfs doorbetalen zonder nog effectief op kot te zitten omdat ze naar huis zijn gegaan voor de veiligheid. Daarom moet er een coronafonds komen dat deze studenten helpt om in deze moeilijke periode rond te komen.”

Getuigenissen

Om hun eis kracht bij te zetten, roept Comac op om massaal getuigenissen te doen op hun website. “Wij willen zoveel mogelijk studenten hun verhaal laten brengen”, zegt Claessens. “Het is belangrijk dat het fonds er effectief komt om financiële problemen te voorkomen. We moeten zoveel mogelijk mensen helpen die het nu extra moeilijk hebben door de coronacrisis en sommige studenten vallen daar ook onder.” Een getuigenis doen als student kan op www.comac-studenten.be.