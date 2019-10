Colonne tractoren begeleidt Johan Geleyns (CD&V) naar Leuvens schepencollege Bart Mertens

17 oktober 2019

19u00 0 Leuven Gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V) neemt op 21 oktober de fakkel over van partijgenote Els Van Hoof als schepen in Leuven. Dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan want de ‘patattenboer uit Wilsele’ zal begeleid worden naar het stadhuis door een colonne tractoren.

Gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V) staat voor een nieuw hoofdstuk in zijn politieke carrière. Volgende week volgt de landbouwer uit Wilsele zijn partijgenote Els Van Hoof op als schepen in het Leuvense schepencollege. Van Hoof kiest voor haar zitje in het federaal parlement en cumuleren is bij CD&V Leuven geen optie, al kreeg Van Hoof sinds begin dit jaar wel een tijdelijke uitzondering. Toch maakt ze nu plaats voor Johan Geleyns die tot op heden fractievoorzitter was in de Leuvense gemeenteraad voor CD&V.

We zijn ‘boerentrots’ op onze secretaris die het tot schepen heeft geschopt in de hoofdstad van Vlaams-Brabant Paul Saelens, voorzitter van bedrijfsgilde Leuven-Herent

Bedrijfsgilde Leuven-Herent is er trots op dat er voor het eerst een landbouwer in het Leuvense schepencollege zal zetelen en wil de officiële eedaflegging van Geleyns niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “De bedrijfsgilde is er zeer graag bij om onze steun aan de eerste landbouwer in het schepencollege van de stad Leuven in volle glorie te uiten”, zegt Paul Saelens, voorzitter van bedrijfsgilde Leuven-Herent. “Op maandag 21 oktober trekken we met tien tractoren naar de Grote Markt in Leuven. Uiteraard niet om te betogen deze keer maar wel omdat we ‘boerentrots’ zijn op onze secretaris die het tot schepen heeft geschopt in de hoofdstad van Vlaams-Brabant.” De komst van Johan Geleyns in het Leuvense schepencollege veroorzaakt voor bekend geen verschuivingen van bevoegdheden. Geleyns neemt de bevoegdheden van Els Van Hoof over en zal zich de komende jaren ontfermen over Handel, Werk en Sport.