Collectief tegen Armoede huldigt nieuw monument in Bart Mertens

17 september 2019

19u27 0 Leuven Het Collectief tegen Armoede uit Leuven organiseerde een actie tegen armoede en uitsluiting op de Grote Markt. Er werd ook een nieuw monument ingehuldigd door de leden. “Het vorige was weinig zichtbaar en bovendien beschadigd”, zegt Louis Frans van het Leuvens Collectief tegen Armoede.

In het kader van de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting’ trok het Leuvens Collectief tegen Armoede de straat op om aandacht te vragen voor de problematiek. Op de Grote Markt in Leuven verzamelden de leden voor enkele toespraken en getuigenissen, gevolgd door een minuut stilte. Thema van de actie was ‘onderwijs en opleiding’.

Hefboom

“Onderwijs en opleiding is een belangrijke hefboom in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting”, zegt Louis Frans van het Leuvens Collectief tegen Armoede. “Naar maandelijkse gewoonte was er ook een moment voorzien om even te denken aan mensen en gezinnen die in armoede leven en die met sociale uitsluiting worden geconfronteerd. We hebben ook een nieuw monument ingehuldigd op de Grote Markt. Het vorige monument was niet heel zichtbaar aanwezig op het plein en bovendien was het beschadigd. Uiteindelijk zongen we ook nog het vierde wereldlied als afsluiter van onze actie.”