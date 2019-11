Cohousingproject BotaniCo zet haar deuren open voor Leuvenaars die interesse hebben in duurzaam wonen EDLL

12 november 2019

14u50 0 Leuven Bond Beter Leefmilieu, de organisator van Ecobouwers, organiseert opendeurdagen in het cohousingproject BotaniCo in het oude schoolgebouw op de Kapucijnenvoer. Geïnteresseerden kunnen op 16 en 17 november een kijkje nemen in de ecologische en energiebewuste woningen voor 28 gezinnen en vragen stellen over duurzaam bouwen.

Komend weekend organiseert Ecobouwers een opendeurdag in het cohousingproject BotaniCo. Cohousing BotaniCo biedt 28 gezinnen, koppels of alleenstaanden BEN - bijna energieneutrale – woningen. De woningen worden gebouwd in de oude stadsschool tegenover de kruidtuin in Leuven. Elk gezin heeft haar eigen woning maar deelt ruimtes zoals een grote gemeenschappelijke zaal, vier logeerkamers, een grote keuken en een coworkingplaats. Cohousingproject BotaniCo neemt op die manier vijf keer minder ruimte in dan een klassieke verkaveling. De toekomstige bewoners zouden in het voorjaar van 2020 hun intrek kunnen nemen.

Bewoners investeerden in zonnepanelen en warmtepompen

“Als tweeverdieners met kinderen voelen we een grote behoefte aan een sociaal netwerk. Door mee te stappen in het project bouwen we bij wijze van spreken een klein dorp in de stad. De kinderen kijken ernaar uit om te verhuizen en samen te kunnen spelen in de tuin. Samen bouwen heeft het ook mogelijk gemaakt om te investeren in diepteboringen voor zeer efficiënte warmtepompen en zonnepanelen”, zegt Monica Quintens, een van de toekomstige bewoners van BotaniCo.

Leuvenaars die interesse hebben in duurzaam wonen en cohousing kunnen op 16 en 17 november terecht bij cohousingproject BotaniCo voor een opendeurdag. De eigenaars geven onder meer uitleg over het energieconcept, de isolatie, de gebruikte materialen en de verwarming van hun woning. Meer informatie vind je op www.ecobouwers.be