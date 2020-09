Coach Danny Wouters en Young Leuven Bears staan voor een gigantische uitdaging: “Ik denk dat we op schema zitten” Erik Vandeweyer

23 september 2020

18u14 0 Leuven Leuven Bears B – ofwel Young Leuven Bears – staat voor een gigantische uitdaging. Vorig seizoen speelde het tot het allerlaatste moment mee voor de titel in Top Division 2. Corona oordeelde er anders over. De kern onderging geen al te grote wijzigingen, zodat mag verwacht worden dat de ploeg opnieuw zal meedraaien met de top van de reeks. Het is een challenge.

Coach Danny Wouters zal het niet graag lezen, maar Young Leuven Bears moet gewoon kampioen spelen. Elke ploeg wil toch immers beter doen dan het voorbije seizoen, niet? Uiteraard zal het niet meteen zo’n vaart lopen, maar van de jonge Leuvenaren mag wel iets verwacht worden.

Niet zweven

Danny Wouters houdt terecht de druk weg. “Vorig seizoen kenden we gewoon een fantastische periode. Alles klopte. We hadden nauwelijks blessures, iedereen haalde een bijzonder hoog niveau en het dubbeltje viel soms langs onze kant. We werden tweede. Knap, maar de ultieme beloning bleef uit. Er moesten nog twee wedstrijden gespeeld worden. We stonden positief tegenover Kortrijk. De kampioenenmatch is er om de gekende reden niet gekomen. We beseffen dat het geen gemakkelijke opdracht wordt om die campagne te herhalen. Die tweede plaats mag er niet voor zorgen dat we nu naast onze schoenen gaan lopen. Ik wil dat iedereen knokt en we meedraaien bovenaan. De rest zien we later wel.”

Weinig wijzigingen

De spelersgroep van Leuven Bears B onderging niet te veel personeelswisselingen. Danny Wouters bevestigt. “Willem Renkens wou op een lager niveau spelen. Hij wou weinig verplichtingen en heeft die in provinciale gevonden bij Triton Leuven. Kamal Tall is gestopt met basketbal. De vervangers zijn gekend. Jasper Verbeeck keerde na een passage bij Scherpenheuvel terug naar het oude huis. André Ndirembako kwam over van Duffel. We kunnen voortbouwen op de automatismen van vorig seizoen, al is dat niet evident. Ik merkte in de voorbereiding dat de spelers vijf maanden zonder competitie zijn gebleven. Zorgen maak ik mij daar niet echt over. Die automatismen komen wel terug.”

Wisselvallige voorbereiding

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep volgens Danny Wouters met vallen en opstaan. “We kenden nogal wat blessures. Delcour (knie), Verbeeck (gekneusde rib), Cornelissen (handbreuk) en Vanginderachter (knie) liggen momenteel allemaal nog in de lappenmand. Het speelde ons soms wat parten, maar ik denk wel dat we op schema zitten. Onze opener van het seizoen wordt merkwaardig. We werken onmiddellijk drie derby’s af. Eerst trekken we naar Woluwe. Nadien ontvangen we Aarschot en dan nemen we het op tegen Bavi Vilvoorde. Corona kan natuurlijk altijd roet in het eten gooien.”