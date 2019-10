Coach (40) van rollerhockeyploeg riskeert 8 jaar cel voor jarenlange aanranding en verkrachting eigen spelertjes Kim Aerts

01 oktober 2019

18u32 42 Leuven Een Leuvense hockeycoach riskeert 8 jaar cel voor de jarenlange aanranding en verkrachting van enkele van zijn spelertjes. Met een van hen begon Christophe C. zelfs een “relatie” toen het kind nog maar 13 jaar was. Zelf ziet de veertiger maar weinig graten in de hele affaire. Zijn advocaat vraagt grotendeels de vrijspraak.

De lijst met aanklachten tegen Leuvenaar Christophe C. (40) is lang. Verkrachting van zowel minder- als meerderjarigen, aanranding van de eerbaarheid, bezit en verspreiden van kinderporno en informaticabedrog in twee verschillende dossiers. Rond de persoon van C. hangt volgens het Openbaar Ministerie een grote waas. Hij ging meestal door het leven als Dries Vandevelde en hij was ingeschreven bij zijn moeder in Heverlee, maar daar was hij niet vaak. Op en naast het indoor hockeyveld was C. vanaf 2009 wel dikwijls te vinden als trainer. Daar ging hij tegenover zijn spelertjes zeer manipulatief te werk. Vooral als het op zijn favorieten aankwam, bij voorkeur jongetjes van 12 tot 14 jaar. Hij beloofde hen de hemel op aarde en maakte hen wijs dat hij hen naar de eerste ploeg zou loodsen, maar daar stond wel iets tegenover. Zo zou hij zeker twee spelertjes meermaals verkracht hebben. Met een toen 17-jarige speler begon C. omstreeks 2010 in het geheim een ‘relatie’ die eindigde in 2016.

Compostela

Hij vertrok met de tiener ook op trektocht naar Compostela. Aan de ouders van de tiener maakte C. wijs dat het ging om een groepsreis, maar uiteindelijk vertrok hij helemaal alleen met de jongen richting Spanje. Daar ontvreemdde hij de bankkaart van het slachtoffer om er voor meer dan 5.000 euro aan overschrijvingen mee te doen. Toen de moeder onraad rook, stapte ze naar de politie om uiteindelijk haar zoon in Spanje te gaan wegplukken bij zijn trainer.

Het misbruik van minderjarigen gaat terug tot 2004. Getuige daarvan zijn videobeelden waarin C. te zien is met een 12-jarige. Ook op zijn laptop werden recent zulke bestanden aangetroffen. Als hij daar door het gerecht mee geconfronteerd werd, ontkende C. het licht van de zon. Een van zijn laatste slachtoffers was het zoontje van een vijf jaar oudere vrouw waar hij een kortstondige relatie mee had.

Een slachtoffer getuigde in de rechtbank. “Als ik niet snel genoeg op zijn berichtjes antwoordde, werd hij meestal heel kwaad.” Het parket aanziet C. naast een verkrachter ook als een grote manipulator en wil hem lang achter de tralies. De veertiger zat vier maanden in voorlopige hechtenis. De geloofwaardige en gelijklopende verklaringen van alle slachtoffers moeten dienen als bewijs volgens het Openbaar Ministerie. De verdediging van de veertiger ziet dat anders.

Monster

“Hij wordt langs alle kanten bestempeld als een monster. Hij heeft met die jongen inderdaad vijf jaar een relatie gehad en dat heeft hij ook altijd zo verkondigd. Hij woonde zelfs 2 jaar bij dat gezin in huis. Hij bleef er slapen en hij stond mee in voor de huishoudelijke taken. Maar als de relatie stukloopt, komen de klachten. Welke objectieve elementen zitten er eigenlijk in het dossier?”, vroeg de verdediging zich af. Die vroeg voor de meeste tenlasteleggingen de vrijspraak. “Hij gaat zeer listig te werk. Hij belooft de speler dat hij keeper kan worden, maar hij moet daarvoor zijn vriendin laten vallen en hij moet zeggen dat hij homo wordt. Hij gaat hier even de geaardheid van die jongen bepalen. Het is angstaanjagend dat er volgens de verdediging geen aanwijzingen van schuld zijn”, sneerde de burgerlijke partij. Vonnis 5 november.