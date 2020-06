City-Fit in Leuven opent de deuren weer: “Heel blij om dat ‘ijzertekort’ weg te kunnen werken” Joris Smets

08 juni 2020

16u14 0 Leuven Bij de meest recente versoepelingen van de coronamaatregelen konden ook de fitnesscentra opgelucht ademhalen: ook zij mochten weer sportievelingen ontvangen. Aan deze heropening zijn wel een aantal veiligheidsmaatregelen en richtlijnen voor de klanten verbonden. Onze redactie ging eens kijken hoe ze het aanpakken bij een van de meest gezellige fitnesscentra in Leuven: City-Fit.

In de Diestsestraat in Leuven is City-Fit sinds 9 uur deze ochtend weer open voor publiek. Het is één van de laatste onafhankelijke fitnesscentra in Leuven en eigenaar Hans Vandenbroucke (51) is heel tevreden dat hij eindelijk weer de deuren kan openen. “Ik had gehoopt dat de fitnesscentra bij de tweede versoepeling van de coronamaatregelen zouden mogen openen, maar we hebben helaas nog iets langer moeten wachten”, zegt Hans.

Maatregelen

Voor die heropening van de fitness zijn er wel een aantal richtlijnen waar de klanten zich aan moeten houden. “Zo is het bij het binnenkomen van de fitness al verplicht om de handen te ontsmetten met alcoholgel”, zegt Hans. “Na het gebruik van toestellen en trainingsmateriaal is het ook verplicht dit te desinfecteren. Hiervoor zijn zowel aan de receptie als op verschillende plaatsen in de zaal ontsmettende spray en papieren doekjes beschikbaar. Om de social distancing te kunnen garanderen is een maximum van 40 personen toegelaten in de fitness. Op voorhand reserveren voor een tijdsblok van anderhalf uur is dus ook verplicht. De kleerkamers, douches en sauna’s blijven nog even gesloten, deze mogen waarschijnlijk pas vanaf 1 juli weer gebruikt worden. Verschillende cardio toestellen zijn ook even buiten gebruik om deze social distancing te kunnen handhaven. Er is wel wat werk ingekropen om op een veilige manier te kunnen heropenen, maar ik ben heel tevreden dat ik iedereen weer kan ontvangen.”

Om 9 uur ‘s ochtends stonden de eerste sportievelingen al paraat en tijdens de middag waren er ook al enkele vaste klanten zich in het zweet aan het werken. “Thuis trainen is leuk voor even, maar ik ben heel blij dat ik eindelijk weer hier kan komen trainen”, zegt Vincent (31). “Het wordt terug wennen en waarschijnlijk wel afzien de komende dagen. Toch kan ik niet wachten om weer met halters te trainen om dat ‘ijzertekort’ weg te werken.”