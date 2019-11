Circulatieplan doet Peak Performance uitwijken naar Haacht: “Door gebrek aan parkeergelegenheid komen mijn klanten niet meer relaxed shoppen” EDLL

04 november 2019

17u03 0 Leuven Peak Performance, de winkel in de Mechelsestraat die gespecialiseerd is in skikledij, vertrekt uit Leuven. Het is niet de eerste keer, maar ook hier ligt het circulatieplan aan de basis van de sluiting. Uitbater Filip Flamée opent eind november een gloednieuwe winkel aan de Sint-Remigiusweg in het centrum van Haacht.

Filip Flamée (53) opende in 2008 de deuren van Peak Performance in de Mechelsestraat in Leuven. De winkel is gespecialiseerd in skikledij en kleding voor outdoor activiteiten. Elf jaar later verlaat Filip Leuven en kiest hij voor een nieuwe toekomst in Haacht. “Met spijt in het hart, want ik vind de Mechelsestraat een heel leuke straat”, zegt Filip. De zaakvoerder heeft twee heel duidelijke redenen waarom hij de deuren in Leuven sluit.

Het huidig pand in de Mechelsestraat is allereerst te duur. “Ik heb een opportuniteit gekregen in Haacht om een pand te kopen. Ik betaal daar 1000 euro per maand minder af voor mezelf, dan hier in Leuven huur te betalen. Reken die totale som op tien jaar maar eens uit. Het pand in Leuven aankopen is onbetaalbaar”, aldus zaakvoerder Filip.

Tijdsdruk

Maar dat is niet de enige reden. “Sinds de invoering van het circulatieplan zijn mijn klanten meer gehaast en minder relaxed. Het gebrek aan parkeergelegenheid is de boosdoener”, zegt Filip. De klanten van Peak Performance komen van ver buiten Leuven. “Ik moet service en beleving kunnen geven. Vroeger kwamen mijn klanten relaxed shoppen. Ze pasten een skibroek, namen daar een jas of pul bij en babbelden met elkaar over skivakanties. De laatste tijd gaat het als volgt: ‘Schat, pas snel die broek, want we hebben nog maar 10 minuten totdat ons parkeerticket verloopt’. Die tijdsdruk is niet bevorderlijk voor de verkoop. Je koopt hier tenslotte geen brood”, aldus Filip. Omdat Peak Performance een niche-product aanbiedt en mikt op een specifieke doelgroep, vindt Filip toegankelijkheid en parkeergelegenheid heel belangrijk. “Toegankelijkheid is realiteit. Mensen willen zo weinig mogelijk afstand doen en zo kort mogelijk parkeren”, zegt de zaakvoerder. “Als je een stad probeert in leven te houden, doe je dat door mensen aan te trekken. Niet door ze af te stoten. Van de parking op de vismarkt willen ze ook een groene zone maken. Ik ga niet wachten tot het kalf verdronken is”, voegt hij er nog aan toe.

Filip heeft met Peak Performance naar eigen zeggen minder last van de internet-hype. “Onze producten zijn enkel op de site van Peak Performance te koop of in de fysieke winkels. We leveren geen producten aan grootketens, dus internet is voor ons niet zozeer een concurrentie”, aldus Filip.

Huidig cliënteel reageert positief

“95 % van mijn klanten reageren positief en zullen met plezier naar Haacht komen”, zegt Filip. “In Haacht is er voldoende én gratis parkeergelegenheid en staat beleving centraal”, aldus Filip. Het pand in Haacht is ook 30 vierkante meter groter.

De totale uitverkoop bij Peak Performance in Leuven zit er ondertussen op. De winkel heeft dan ook officieel de deuren gesloten. De nieuwe winkel, in de Sint-Remigiusweg in Haacht, gaat vermoedelijk eind november open.