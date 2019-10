Cipiers Leuven-Centraal leggen werk neer uit solidariteit met Antwerpse collega’s Kim Aerts

03 oktober 2019

14u43 6 Leuven De cipiers van Leuven-Centraal hebben donderdagochtend het werk neergelegd. Zo klagen ze het personeelstekort aan, in navolging van hun Antwerpse collega’s die al meer dan een week staken.

“De Leuvense cipiers hebben omstreeks 10 uur het werk neergelegd en zijn naar buiten gegaan. De staking duurt nog tot 22 uur”, zegt vakbondsman Hans Lemmens (ACOD). “Zo’n 90 procent van de cipiers doet mee met de stakingsactie, waarmee we onze collega’s in Antwerpen willen steunen.” Het tekort aan cipiers wordt opgevangen door opgeroepen politieagenten. Ook in de Leuvense gevangenis kampen ze met een personeelsgebrek. “Voor de zomer is met het hoofdbestuur van het gevangeniswezen overeengekomen dat het personeelsbestand in Leuven-Centraal zal bestaan uit 192 voltijdse werknemers en zes in het Rosetta-statuut. Vanmorgen hebben we het bericht gekregen dat men daarop wil terugkomen en de zes beloofde Rosetta’s wil laten meetellen om aan de 192 te komen. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Als de eerder gemaakte belofte wordt gebroken, dienen we volgende week een stakingsaanzegging in”, aldus Lemmens. In de Antwerpse gevangenis duurt de malaise voort. Minister van Justitie Koen Geens heeft de drie vakbonden van de Antwerpse cipiers niet kunnen overtuigen om weer aan het werk te gaan. Sinds vorige week donderdagavond voeren de cipiers actie in de Begijnenstraat omdat er maar geen oplossing komt voor het personeelstekort. Vorige week woensdag bereikte dat tekort een dieptepunt met 21 functies die niet konden uitgevoerd worden wegens tekort aan cipiers. De directrice moest zelf inspringen om de maaltijden te bedelen.