Cipiers leggen 48 uur het werk neer Kim Aerts

23 september 2020

17u11 0 Leuven De cipiers in de gevangenissen in Leuven hebben dinsdag en woensdag het werk neergelegd. Het personeel staakt tegen het voornemen om de bezoekregels voor de gedetineerden te versoepelen. De 48 urenstaking tot donderdagochtend treft ook andere gevangenissen in het land.

“Jullie gezondheid en die van jullie gezinnen zijn voor ons zeer belangrijke zaken. Daarom voeren wij actie, tegen de versoepeling van de corona maatregelen, die onze job nog risicovoller maken in tijden waar de besmettingscijfers de verkeerde kant uit gaan”, luidt de boodschap bij ACV Gevangenis Leuven-Hulp. “Gedurende de hele lockdown hebben we steeds onze plicht gedaan en soms zelfs meer. Ondanks de vele risico’s zijn ze nu van zin om zo met ons te handelen? Dat getuigt van weinig respect. In de andere gevangenissen is de solidariteit ongezien en uitzonderlijk groot”, klinkt het verder. In zo goed als alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel ligt het aantal aanwezige personeelsleden lager dan het streefcijfer voor de minimale dienstverlening. In Wallonië kan de minimale dienstverlening wel worden verzekerd in heel wat gevangenissen. Donderdagnamiddag is er opnieuw overleg voorzien over de bezoekregels. “Voorlopig hebben we nog geen nieuwe voorstellen voor dat overleg ontvangen”, zegt Robby De Kaey van ACOD Justitie. “Maar waarschijnlijk wordt daarvoor gewacht op de Nationale Veiligheidsraad.”