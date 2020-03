Cinema ZED presenteert ‘ZED vanuit je zetel’ en stelt films digitaal ter beschikking via online platform EDLL

17 maart 2020

Cinema ZED laat de filmfans niet in de steek en lanceert een nieuw concept: 'ZED vanuit je zetel'. De Leuvense cinema presenteert een online platform waarop ze films digitaal ter beschikking stellen.

Net zoals alle andere bioscopen in ons land moest ook Cinema ZED in Leuven noodgedwongen de deuren sluiten. Maar dat houdt de Leuvense cinema niet tegen om creatief uit de hoek te komen. Cinema ZED lanceert het online platform www.dalton.be onder het motto ‘ZED vanuit je zetel’. Via de nieuwe website stellen ze onder meer Nederlandstalige, Franse, Duitse en Amerikaanse films ter beschikking. Voor nieuwe titels betalen filmfans acht euro, oudere titels kosten zo’n vier euro. Voor dit bedrag kan je een film 48 uur lang ongelimiteerd bekijken.

In het ZED-aanbod zitten momenteel acht films: Woman, Marona, All Of Us, Het varken, De vos en De molen, De club van de lelijke kinderen, A white, White day, The Barefoot Emperor en System Crasher. Het aanbod ‘ZED vanuit je zetel’ wordt de komende weken nog aangevuld.