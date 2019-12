Cinema ZED lanceert nieuw magazine. “Van filmweetjes tot verslagen van filmfestivals”, zegt Johan Van Schaeren Bart Mertens

30 december 2019

14u30 0 Leuven Met de komst van het nieuwe jaar lanceert Cinema ZED in Leuven een nieuw magazine. De maandelijkse programmabrochure wordt uitgebreid met interviews, filmweetjes en verslagen van filmfestivals.

“Met het vernieuwde ZED-magazine willen we de bezoekers nog meer informatie en duiding bieden bij het programma”, zegt Johan Van Schaeren, algemeen coördinator Fonk vzw. “Deze maand interviewde Cinema ZED bijvoorbeeld regisseur Willem Wallyn over zijn nieuwste film All of Us en Fabrice Du Welz over het laatste deel uit zijn Ardennentrilogie: Adoration. Je krijgt ook de ongezouten mening van de ZED-bezoeker over de sneak preview Jojo Rabbit en een verslag vanop IDFA, het belangrijkste documentaire filmfestival.”

Papier

Opvallend gegeven: ook in deze digitale tijden kiest Cinema ZED resoluut voor een papieren brochure. “We merken dat er iedere maand wordt uitgekeken naar het moment dat de nieuwe brochure wordt geleverd. De laatste jaren kregen we steeds vaker de vraag of we de ZED-brochure konden versturen per post. En dat gaan we vanaf nu doen voor de leden van Club ZED. Leden van Club ZED krijgen overigens niet alleen maandelijks het vernieuwde ZED-magazine thuis toegestuurd maar krijgen ook iedere maand een duoticket voor een film naar keuze. Bovendien krijgen clubleden alle bijkomende tickets aan kortingstarief.”